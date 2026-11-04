Ev tipi yardımcı robot Mobo tanıtıldı! Aile bireylerini tanıyor, tercihlerini hatırlıyor

Otomotivde geliştirilen yapay zekâ ve akıllı teknoloji çözümleri bu kez evlerin içine taşınıyor.Markanın küresel akıllı teknoloji ekosisteminin önemli ortaklarından AiMOGA Robotics, Çin'in Wuhu kentinde düzenlenen OMODA | JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında ilk ev tipi yardımcı robotu Mobo'nun dünya tanıtımını gerçekleştirerek küresel ön sipariş sürecini başlattı. Yapay zekâ destekli Mobo, aile bireylerini tanıyabilme, tercihlerini hatırlayabilme ve farklı ev ortamlarına uyum sağlayabilme özellikleriyle öne çıkıyor. Yaşlılara destek, çocuklara eşlik etme ve aile yaşamını kolaylaştırma olmak üzere üç temel kullanım alanına odaklanan Mobo, 22 serbestlik derecesine sahip hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Ağustos ayında gerçekleştirilen Dünya Robot Konferansı'ndaki ilk gösteriminden bu yana dünya genelinde 10 binden fazla potansiyel kullanıcının ilgisini çeken robot için AiMOGA Robotics, küresel ölçekte 300 deneyim merkezi kurmayı hedefliyor. Bugüne kadar 60'tan fazla ülke ve bölgede 3 bini aşkın ticari robot teslimatı gerçekleştiren şirket, Mobo ile bireysel tüketici pazarına da adım atıyor.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markalarından OMODA | JAECOO, akıllı sürüş, yapay zekâ ve robotik teknolojiler alanındaki çalışmalarını genişletiyor. Çin'in Wuhu kentinde düzenlenen OMODA | JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, markanın otomotiv teknolojilerini farklı yaşam alanlarına taşıma vizyonunun yeni örneklerinden birine ev sahipliği yaptı. Markanın küresel teknoloji ekosisteminin iş ortaklarından AiMOGA Robotics, geliştirdiği ilk ev tipi yardımcı robot Mobo'yu tanıtarak dünya genelinde ön sipariş almaya başladığını duyurdu. Ticari hizmet robotları alanındaki faaliyetlerini bireysel tüketici pazarına taşıyan şirket, Mobo ile yapay zekâ destekli robotların ev yaşamındaki kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor. OMODA | JAECOO ise akıllı teknoloji uygulamaları ve küresel dağıtım kanallarındaki kaynaklarıyla AiMOGA Robotics'in gelişimini destekliyor.

Mobo, aile bireylerini tanıyor ve tercihlerini hatırlıyor!

AiMOGA Robotics tarafından geliştirilen Mobo, yapay zekâyı fiziksel dünyada algılama, karar verme ve hareket kabiliyetiyle bir araya getiren teknolojiler üzerine inşa edildi. MoAgent isimli akıllı yapay zekâ sistemiyle çalışan robot; bulunduğu ortamı algılama, doğal iletişim kurma, hareketlerini kontrol etme ve uzun süreli hafıza özelliklerini bir arada sunuyor. Bulut ve cihaz üzerinde çalışan sistemlerin birlikte kullanıldığı teknolojik altyapısı sayesinde karmaşık ev ortamlarına uyum sağlayabilen Mobo, uzun süreli görevleri alt aşamalara ayırarak yerine getirebilecek şekilde tasarlandı.Yaşlılara destek ve eşlik etme, çocuklarla etkileşim kurma ve aile bireylerinin günlük yaşamına yardımcı olma olmak üzere üç temel kullanım alanına odaklanan Mobo, 22 serbestlik derecesine sahip hareket sistemiyle farklı fiziksel hareketleri gerçekleştirebiliyor. Aile üyelerini tanıyabilen ve kişisel tercihlerini hafızasında tutabilen robot, bu özellikleri sayesinde kullanıcılarıyla daha kişiselleştirilmiş bir etkileşim kurmayı amaçlıyor. Mobo'nun teknolojik altyapısında veri gizliliği ve güvenliğinin korunmasına yönelik uçtan uca çözümler de bulunuyor.İlk kez ağustos ayında düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda sergilenen Mobo, bugüne kadar dünya genelinde 10 binden fazla potansiyel kullanıcının ilgisini çekti. Wuhu'daki küresel tanıtım etkinliğinde ise 35 erken dönem kullanıcı, Mobo'nun ilk Küresel Kullanıcı Deneyimi Elçileri olarak belirlendi. AiMOGA Robotics, farklı pazarlardaki ailelerin kullanım alışkanlıklarından elde edilecek geri bildirimlerle Mobo'nun etkileşim özelliklerini, işlevlerini ve hizmet kapsamını geliştirmeyi planlıyor.

AiMOGA Robotics, 300 deneyim merkeziyle küresel ağını genişletecek

Mobo'nun tanıtımıyla birlikte bireysel tüketici pazarındaki büyüme stratejisini de açıklayan AiMOGA Robotics, dünya genelinde ilk aşamada 300 deneyim merkezi oluşturmayı hedefliyor. Şirket, kullanıcıların robot teknolojilerini doğrudan deneyimleyebileceği bu merkezlerle satış ve satış sonrası hizmetleri kapsayan küresel bir yapı kurmayı amaçlıyor. Yeni sistem kapsamında iş ortaklarına teknolojik çözümler, dijital pazarlama, finans ve sigorta hizmetleri ile satış sonrası destek alanlarında katkı sağlanması planlanıyor.AiMOGA Robotics, bununla birlikte robot teknolojilerinin farklı sektörlerde daha yaygın kullanılmasını sağlamak amacıyla küresel bir robot kiralama markası oluşturmayı da hedefliyor. Sağlık, ulaşım, eğitim, güvenlik, kültür ve turizm gibi alanlara odaklanacak bu yapıyla şirket, robotların kurumsal kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.Bugüne kadar dünya genelinde 3 binden fazla ticari robot teslimatı gerçekleştiren AiMOGA Robotics, 60'tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Farklı sektörlerde kullanılan robotlardan elde edilen operasyonel veriler de ürünlerin ve yapay zekâ sistemlerinin sürekli geliştirilmesinde değerlendiriliyor.

İnsansı robotlardan dört ayaklı robotlara uzanan teknoloji

AiMOGA Robotics, Wuhu'daki etkinlik kapsamında Mobo'nun yanı sıra farklı kullanım alanları için geliştirdiği robot modellerini de sergiledi. Şirketin ürün ailesinde yer alan Mornine isimli insansı hizmet robotu, üst düzey kurumsal karşılama ve misafir ağırlama hizmetleri için geliştirildi. R001 akıllı güvenlik robotu kamu güvenliği ve devriye uygulamalarına odaklanırken, RN001 robot hemşire sağlık kuruluşlarında hasta yönlendirme hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Dört ayaklı Argos robotu ise özel denetim, kontrol ve açık alan operasyonları için geliştirilen çözümler arasında yer alıyor.Bu ürünlerle birlikte AiMOGA Robotics, yapay zekâ destekli robot teknolojilerinin yalnızca belirli görevlerle sınırlı kalmadığını, ticari hizmetlerden sağlık ve güvenliğe, ev yaşamından endüstriyel uygulamalara kadar farklı alanlarda değerlendirilebildiğini ortaya koyuyor.

Otomotiv mühendisliği, robot teknolojilerinin gelişimine katkı sağlıyor

OMODA | JAECOO ile AiMOGA Robotics arasındaki iş birliğinin temelinde, otomotiv sektöründe geliştirilen ileri teknolojilerin robotik sistemlere aktarılması yer alıyor. Özellikle otonom sürüş teknolojilerinde kullanılan çevre algılama algoritmaları, hareket kontrol sistemleri, donanım üretimi ve tedarik zinciri kalite yönetimi gibi alanlar, yapay zekâ destekli robotların geliştirilmesinde de önemli rol oynuyor.AiMOGA Robotics, otomotiv sektörünün araştırma-geliştirme ve üretim altyapısından yararlanarak robot teknolojilerinin geliştirilmesi ve seri üretime hazırlanması süreçlerinde maliyet avantajı elde etmeyi hedefliyor. Otomotiv endüstrisinde oluşturulan tedarik zinciri ve kalite kontrol standartlarının robot üretimine uyarlanması, ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.Akıllı sürüş ve yapay zekâ destekli kokpit sistemlerine yatırımlarını sürdüren OMODA | JAECOO ise AiMOGA Robotics ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde otomotiv teknolojilerinin kullanım alanlarını genişletiyor. Böylece marka, mobilite alanında geliştirdiği teknolojik yetkinlikleri evlerden ticari işletmelere kadar farklı yaşam alanlarına taşıyan küresel akıllı teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.