Süper Lig'e yükselme mücadelesinde 4 hafta geride kaldı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık bölümünde takımlar, 387 farklı futbolcuya şans verirken 141 isim yeni takımlarının başarısı için sahaya çıktı.

Ligde geride kalan 4 haftanın ardından dokuzar puana sahip İstanbulspor ile Altınordu ilk 2 sırada yer alırken, Tuzlaspor, Adana Demirspor, Yılport Samsunspor ve Adanaspor henüz mağlup olmadı.

Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor ve Menemenspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. Tuzlaspor’un 9, Altay’ın 8 golle en golcü ekipler olduğu ligde Adanaspor ve Eskişehirspor henüz birer gol atabildi.

Ligin en az gol atan iki ekibinden biri olan Adanaspor henüz kalesinde gol görmedi.

İlk 4 haftada 86 golün kaydedildiği ligde hakemler 179 sarı ve 6 kırmızı kart kullandı. Geçen sezon aynı periyotta takımlar yine 86 gol bulurken, 183 sarı ve 13 kırmızı kart gösterilmişti.

Altay'da Marco Paixao, Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz dörder gole imza attı.





- Kadrolarını yenileyenler

Ligin ilk 4 haftasında 387 farklı isim forma giydi. Altay'da 2 maça çıkan Ergin Keleş, 4. hafta öncesinde transfer olduğu Adanaspor adına da mücadele etti.

Transfer döneminin dün kapandığı süreçte takımlar ilk 4 müsabakada toplam 141 yeni futbolcuya şans verdi.

Ligde ilk 4 haftada maddi sıkıntılar nedeniyle Akhisarspor, Balıkesirspor, Bursaspor ve Eskişehirspor transfer yapamadı. Bu ekiplerden Balıkesirspor transferin son günü olan dün takıma yeni isimleri katmayı başardı.

İlk 4 haftalık süreçte bu 4 ekibin dışındaki 14 takımdan Tuzlaspor 18, Giresunspor 16 ve Beypiliç Boluspor ile Ümraniyespor 13 transferini oynattı.

Bu takımları Altay (12), Adanaspor (10), Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor (9), Ankaraspor, Menemenspor (8), Yılport Samsunspor (7), Altınordu (5) ve İstanbulspor (4) yeni isimle takip etti.





- İki takım teknik direktör değişikliğine gitti

TFF 1. Lig'de Adanaspor ve Eskişehirspor teknik direktörlerini değiştirdi. Adanaspor, ikinci haftanın ardından Fatih Akyel'le, Eskişehirspor da 3. haftadan sonra Mustafa Özer'le yollarını ayırdı.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Ankaraspor'da Ali Güneş, İstanbulspor'da Fatih Tekke, Menemenspor'da Cenk Laleci, Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar, Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt, Yılport Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile Tuzlaspor'da Taner Taşkın olmak üzere 8 teknik direktör, geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında devam ediyor.





- İlk 4 haftanın en genci Ankaraspor

Ligde ilk 3 haftada transfer yapamayan Ankaraspor, ilk 4 haftada 20,4 yaş ortalamasıyla en genç ekip olarak dikkati çekti. Başkent temsilcisi bu müsabakalarda sırasıyla 19,6, 19,7, 19,9 ve 22,5 yaş ortalamalarıyla mücadele etti.



Altay ise 31,5 yaş ortalamasıyla ilk 4 haftanın en yaşlı ekibi oldu. Siyah-beyazlı ekip ilk 4 haftada 31,6, 31,1, 31,5 ve 31,9 yaş ortalamlarıyla sahada yer aldı.

Ligde ilk 4 haftada takımların sahaya sürdükleri kadroların yaş ortalamaları şöyle: