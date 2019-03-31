0553 313 94 23

Süper Lig’e son iki adım

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımını 91-53’lük skorla mağlup ederek süper ligin kapısını araladı.

31 Mart 2019 Pazar 12:53
Süper Lig’e son iki adım

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımını 91-53’lük skorla mağlup ederek süper ligin kapısını araladı.


Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı bugün sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımını ağırladı. Ceylanpınar Kapalı spor salonunda oynanan maç çekişmeli geçti. Üst üste attığı basketlerle üstünlüğü elden bırakmayan Ceylanpınar ekibi 91-53’lük skorla maçtan galip ayrıldı. Takım antrenörü Metin İdoğ maç sonrası yaptığı açıklamada süper lige giden yolda büyük bir yol kat ettiklerini söyledi. Lig’de son iki maçın kaldığını belirten İdoğ, "Zafer kutlamamızı yapmak için son iki maçımız kaldı. Bugünkü maçı alarak süper lige çıkmayı büyük oranda garantilemiş olduk. Önümüzdeki iki maçı da alarak inşallah Ceylanpınar’ı süper ligde temsil edeceğiz. Bu gururu yaşatan takım arkadaşlarıma ve bizden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Ceylanpınar halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nasıranlı oyunu kullandı
    1. Nasıranlı oyunu kullandı
    2. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet..
    3. Başkan Genç oyunu kullandı
    4. Şehit ailelerine ve yakınlarına oy..
    5. AK Parti Belediye başkan adayı trafik..
    6. Adana'da seçim kavgası
    7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    8. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    9. Kadıköy'de muhtar adayları yakınları..
    10. Kaymakam Pişkin ve Başkan Şahin oyunu..
    11. Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
    12. Oy kullanmak için sıra beklerken kalp..
    13. Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem
    14. 'Dedelerin dedesi', 105 yaşında oy..
    15. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    16. Başakşehir’de ‘Engelsiz’ seçim
    17. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    18. AFAD:"Denizli, Acıpayam’da 4,9..
    19. Denizli'de 4,9 büyüklüğünde deprem
    20. Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin