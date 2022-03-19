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Spor Süper Lig'e Ramazan ayarı... Helal Olsun TFF!
Spor

Süper Lig'e Ramazan ayarı... Helal Olsun TFF!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan ayında 19.00'da oynanacak maçların saatini iftardan sonraya alarak 20.30 olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 19:15:00 -
Süper Lig'e Ramazan ayarı... Helal Olsun TFF!

 

Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan ayı münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatlerinin 19.00'dan 20.30'a alındığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir."

Geçtiğimiz sezon futbolcular, saha kenarında oruçlarını açmıştı

Geçtiğimiz sezon Giresunspor-Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati aynı ana denk gelince futbolcular, saha kenarında oruçlarını açmıştı.

Daha sonra gelen tepkiler üzerine TFF, geri adım atmış ve maç saatlerinde değişikliğe gitmişti.

Süper Lig ve 1.Lig'de akşam maçlarının saati değişti

Kulüplerden gelen isteklere olumlu geri dönüş yapan TFF, bu sezon için farklı bir uygulamanın olacağını bildirdi.

TFF, 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı boyunca Süper Lig ve 1.Lig'de oynanacak liglerde akşam maçlarının başlama saatini 20.30 olarak belirledi.

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