Süper Lig'den Ümraniyespor geldi geçti! Üç hafta kala kesinleşti...
Bu sonuçla 11. galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı. İstanbul ekibinin sezonun bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla 11. galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı. İstanbul ekibinin sezonun bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
55. dakikada MKE Ankaragücü ikinci gole yaklaştı. Beridze'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Sowe'un ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer gole izin vermedi.
60. dakika Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte Umut Nayir'in şık vuruşunda top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
69. dakikada Milson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kitsiou'nun çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'den döndü.
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71. dakikada MKE Ankaragücü ikinci golü buldu. Milson'un ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.
MKE Ankaragücü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.