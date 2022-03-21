Süper Lig'de Şenol Güneş bombası! Harekete geçtiler...

Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş için harekete geçti. Önder Karaveli ile istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta binlerce taraftar sosyal medyada Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesi için paylaşımda bulundu. Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlılarla ligde iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Taraftar Şenol Güneş'i istiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ile başarısız sonuçlar alınan Beşiktaş'ta Şenol Güneş ismi yeniden gündeme geldi. Binlerce siyah-beyazlı taraftar sosyal medyada yönetim ve teknik direktör Önder Karaveli'ye tepki gösterirken takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesini istedi.

Güneş'in Beşiktaş karnesi

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş dönemindeki 4 sezonda 198 resmi maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Söz konusu 198 karşılaşmada 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 281 gol gördü.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk sezonda takımı şampiyonluğa taşımayı başardı. Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ikinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-2017'de bu sefer 77 puanla mutlu sona ulaştı.

Kaynak: Star gazetesi