Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper lig 20. hafta maçları ne zaman?
Süper Lig 20.hafta ne zaman? Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 27 Aralık’ta oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler sezonun ikinci yarısının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman?
Süper Lig’de sezonun ilk yarısı 19.hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Futbolseverler 20.hafta maçlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 20.hafta maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper lig 20. hafta maçları ne zaman?
Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla başlayacak. 20.hafta maçları 7 Ocak Cuma günü başlayacak.
20. hafta
7 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor