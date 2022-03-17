  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig'de hakem boykotu!
Spor

Süper Lig'de hakem boykotu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart'ta Merkez Hakem Kurulunun aldığı tarihi kararı açıklamış ve Türk futbolunda gündem değişmişti.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 12:26:00 -
Süper Lig'de hakem boykotu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart'ta Merkez Hakem Kurulunun aldığı tarihi kararı açıklamış ve Türk futbolunda gündem değişmişti. Merkez Hakem Kurulunun bir anda 13 Süper Lig hakemini görevden almasının yankıları sürerken, sezon sonuna kadar görev almak istemeyen hakemler de belli oldu.

Bazı hakem ve gözlemciler yapılan uygulamaya tepki göstererek sezon sonuna kadar görev almak istemediklerini TFF'ye bildirdiler.

Eski hakem ve Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın edindiği bilgiye göre, tepki göstererek görev almak istemeyen hakem ve gözlemciler şu şekilde:

Süper Lig Hakemi

· Mete Kalkavan,

Süper Lig Yardımcı Hakemleri

· Tarık Ongun

· Bahattin Duran

· Alparslan Dedeş

· Erdem Bayık

· İsmail Şencan

Süper Lig Gözlemcileri

· Hamza Işın

· Tolga Özkalfa

· Hüseyin Sabancı

1. Lig Gözlemcisi

· Dilan Deniz Gökçek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay