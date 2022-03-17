Süper Lig'de hakem boykotu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart'ta Merkez Hakem Kurulunun aldığı tarihi kararı açıklamış ve Türk futbolunda gündem değişmişti. Merkez Hakem Kurulunun bir anda 13 Süper Lig hakemini görevden almasının yankıları sürerken, sezon sonuna kadar görev almak istemeyen hakemler de belli oldu.

Bazı hakem ve gözlemciler yapılan uygulamaya tepki göstererek sezon sonuna kadar görev almak istemediklerini TFF'ye bildirdiler.

Eski hakem ve Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın edindiği bilgiye göre, tepki göstererek görev almak istemeyen hakem ve gözlemciler şu şekilde:

Süper Lig Hakemi

· Mete Kalkavan,

Süper Lig Yardımcı Hakemleri

· Tarık Ongun

· Bahattin Duran

· Alparslan Dedeş

· Erdem Bayık

· İsmail Şencan

Süper Lig Gözlemcileri

· Hamza Işın

· Tolga Özkalfa

· Hüseyin Sabancı

1. Lig Gözlemcisi

· Dilan Deniz Gökçek