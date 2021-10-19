Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlanırken, Trabzonspor liderliğe yükseldi.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 6-3, Atakaş Hatayspor da Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 9. haftada liderliğe yükseldi.
Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-2
GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2
Kasımpaşa-Göztepe: 1-2
Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 6-3
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1
- Puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|9
|6
|3
|0
|19
|9
|10
|21
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|9
|6
|1
|2
|18
|7
|11
|19
|3.FENERBAHÇE
|9
|6
|1
|2
|13
|9
|4
|19
|4.BEŞİKTAŞ
|9
|5
|2
|2
|18
|11
|7
|17
|5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|9
|5
|2
|2
|15
|11
|4
|17
|6.GALATASARAY
|9
|5
|2
|2
|14
|12
|2
|17
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|9
|5
|2
|2
|14
|14
|0
|17
|8.ALTAY
|9
|5
|0
|4
|15
|14
|1
|15
|9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|9
|3
|5
|1
|12
|9
|3
|14
|10.ADANA DEMİRSPOR
|9
|3
|3
|3
|14
|14
|0
|12
|11.YUKATEL KAYSERİSPOR
|9
|3
|2
|4
|13
|15
|-2
|11
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|9
|3
|2
|4
|11
|13
|-2
|11
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|9
|2
|4
|3
|13
|11
|2
|10
|14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|9
|3
|0
|6
|11
|12
|-1
|9
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|9
|2
|3
|4
|10
|14
|-4
|9
|16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|9
|3
|0
|6
|9
|16
|-7
|9
|17.GÖZTEPE
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|-4
|8
|18.GZT GİRESUNSPOR
|9
|2
|2
|5
|5
|9
|-4
|8
|19.KASIMPAŞA
|9
|1
|3
|5
|9
|14
|-5
|6
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|9
|0
|1
|8
|6
|21
|-15
|1
- 10. hafta
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:
22 Ekim Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
24 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)