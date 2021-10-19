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Spor Süper Lig'de görünüm
Spor

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlanırken, Trabzonspor liderliğe yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:42:00 -
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 6-3, Atakaş Hatayspor da Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 9. haftada liderliğe yükseldi.

Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-2

GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2

Kasımpaşa-Göztepe: 1-2

Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 6-3

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1

 

- Puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 9 6 3 0 19 9 10 21
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 6 1 2 18 7 11 19
3.FENERBAHÇE 9 6 1 2 13 9 4 19
4.BEŞİKTAŞ 9 5 2 2 18 11 7 17
5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 9 5 2 2 15 11 4 17
6.GALATASARAY 9 5 2 2 14 12 2 17
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 5 2 2 14 14 0 17
8.ALTAY 9 5 0 4 15 14 1 15
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 5 1 12 9 3 14
10.ADANA DEMİRSPOR 9 3 3 3 14 14 0 12
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 9 3 2 4 13 15 -2 11
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 9 3 2 4 11 13 -2 11
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 2 4 3 13 11 2 10
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 3 0 6 11 12 -1 9
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9 2 3 4 10 14 -4 9
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 9 3 0 6 9 16 -7 9
17.GÖZTEPE 9 2 2 5 9 13 -4 8
18.GZT GİRESUNSPOR 9 2 2 5 5 9 -4 8
19.KASIMPAŞA 9 1 3 5 9 14 -5 6
20.ÇAYKUR RİZESPOR 9 0 1 8 6 21 -15 1

- 10. hafta

 

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

 

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