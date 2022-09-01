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Spor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5.hafta maçları puan durumu
Spor

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5.hafta maçları puan durumu

Süper Lig'de 5.hafta 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig haftanın programı:

Yeniakit Publisher
2022-09-01 12:35:00 -
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5.hafta maçları puan durumu

Süper Lig'de 5.hafta heyecanı cuma akşamı oynanacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçıyla başlayacak. İşte, haftanın programı:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5.hafta maçları puan durumu

2 Eylül Cuma

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

3 Eylül Cumartesi

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

4 Eylül Pazar

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

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