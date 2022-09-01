Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5.hafta maçları puan durumu
Süper Lig'de 5.hafta 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig haftanın programı:
Süper Lig'de 5.hafta heyecanı cuma akşamı oynanacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçıyla başlayacak. İşte, haftanın programı:
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5.hafta maçları puan durumu
2 Eylül Cuma
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
3 Eylül Cumartesi
19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)
19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)
21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)
4 Eylül Pazar
19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
5 Eylül Pazartesi
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)