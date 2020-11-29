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Spor Süper Lig'de bir ayrılık daha
Spor

Süper Lig'de bir ayrılık daha

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:31:00 -
Süper Lig'de bir ayrılık daha

Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak ligde üst üste 6'ncı maçından da galibiyet çıkaramayan BB Erzurumspor'da fatura teknik direktör Mehmet Özdilek'e kesildi.

BB Erzurumspor yönetimi bugün yapılan toplantıdan sonra Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

BB Erzurumspor, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, son 6 maçtır da galibiyet yüzü görememişti.

Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

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