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Spor Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?
Spor

Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?

Milli aranın sona ermesinin ardından, Süper Lig'deki 8. hafta maçları futbolseverlerin gündemine geldi. Peki, Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-09-26 16:10:00 -
Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?

Milli aranın sona ermesinin ardından, Süper Lig'deki 8. hafta maçları futbolseverlerin gündemine geldi. Peki, Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?

Süper Lig'e veriklen milli ara sona ererken, A Milli Takım'ın aldığı sonuçlar vatandaşları memnun etmedi.

Milli maçlar istenileni veremezken, binlerce futbolsever gözünü Süper Lig'e çevirmeye başladı.

Keyif dolu karşılaşmaların izletildiği Süper Lig'in 8. haftasında, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Jorge Jesus ile yeniden ayağa kalkan ve seyir zevki dolu olan maçlara imza atan Fenerbahçe, deplasmanda gol arayacak.

İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaşn ise son zamanların favorisi olan Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda yaralamak istiyor.

Yine heyecan dolu karşılaşmaların yer alacağı Süper Lig'e ilişkin fikstürü öğrenmek isteyenler, "Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu? İşte yanıtı..

Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta milli maç arası nedeniyle maç oynanmadı. Süper Lig'de 8. hafta maçları 1 Ekim tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

FİKSTÜR İSE ŞU ŞEKİLDE;
1 Ekim Cumartesi
Kasımpaşa-Gaziantep FK (14.30)

Kayserispor-Trabzonspor (17.00)

Ankaragücü-Başakşehir (17.00)

Adana Demirspor-Galatasaray (20.00)

2 Ekim Pazar
Sivasspor-Hatayspor (14.30)

Alanyaspor-Giresunspor (14.30)

Konyaspor-Ümraniyespor (17.00)

Beşiktaş-Fenerbahçe (20.00)

3 Ekim Pazartesi
Karagümrük-İstanbulspor (20.00)

 

 

 


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