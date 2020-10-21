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Spor Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:11:19 -
Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
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