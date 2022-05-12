Süper Lig'de 37.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:
Süper Lig'de 37.haftanın hakemleri belli oldu. Futbolseverler ise 37.hafta maçlarının hangi gün oynanacağını araştırmaya başladı. Süper Lig'de haftanın maçları:
Süper Lig'de bitime iki hafta kaldı. Futbolseverler ise 37.hafta maçlarının programı ve maçlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi maçı kim yönetecek?
Süper Lig'de 37.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:
14 Mayıs Cumartesi
19.00 Kayserispor-Yeni Malatyaspor Cihan Aydın
15 Mayıs Pazar
16.00 Göztepe-BeşiktaşÜmit Öztürk
16.00 Trabzonspor-Altay Kadir Sağlam
19.00 Konyaspor-Hatayspor Erkan Özdamar
19.00 Kasımpaşa-Antalyaspor Mert Güzenge
19.00 Giresunspor-Başakşehir Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Alanyaspor-Gaziantep FKBahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük Halil Umut Meler
16 Mayıs Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Sivasspor Suat Arslanboğa
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor Sarper Barış Kaya