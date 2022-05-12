  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig'de 37.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:
Spor

Süper Lig'de 37.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:

Süper Lig'de 37.haftanın hakemleri belli oldu. Futbolseverler ise 37.hafta maçlarının hangi gün oynanacağını araştırmaya başladı. Süper Lig'de haftanın maçları:

Yeniakit Publisher
2022-05-12 20:58:00 -
Süper Lig'de 37.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:

Süper Lig'de bitime iki hafta kaldı. Futbolseverler ise 37.hafta maçlarının programı ve maçlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi maçı kim yönetecek?

Süper Lig'de 37.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın hakemleri:

14 Mayıs Cumartesi

19.00 Kayserispor-Yeni Malatyaspor      Cihan Aydın

15 Mayıs Pazar

16.00 Göztepe-BeşiktaşÜmit Öztürk

16.00 Trabzonspor-Altay             Kadir Sağlam

19.00 Konyaspor-Hatayspor       Erkan Özdamar

19.00 Kasımpaşa-Antalyaspor   Mert Güzenge

19.00 Giresunspor-Başakşehir   Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Alanyaspor-Gaziantep FKBahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük     Halil Umut Meler

16 Mayıs Pazartesi         

20.00 Çaykur Rizespor-Sivasspor                             Suat Arslanboğa

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor      Sarper Barış Kaya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay