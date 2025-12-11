Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında görev yapacak hakem kadrosu netleşti.
Programda öne çıkan mücadelelerden biri olan 14 Aralık Pazar günkü Trabzonspor–Beşiktaş maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ali Şansalan’a emanet edildi.
Karşılaşmanın düdüğünü çalacak Şansalan’ın ekibinde yardımcı hakemler ve VAR kadrosunun da kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün