Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında görev yapacak hakem kadrosu netleşti.

Programda öne çıkan mücadelelerden biri olan 14 Aralık Pazar günkü Trabzonspor–Beşiktaş maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ali Şansalan’a emanet edildi.

Karşılaşmanın düdüğünü çalacak Şansalan’ın ekibinde yardımcı hakemler ve VAR kadrosunun da kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

 

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

 

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

 

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

 

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

