Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Aynı dönemde "5-10 milyon lira" aralığındaki yatırımcı sayısında da artış görülürken, bu gruptaki yatırımcı sayısı yüzde 30,2 artışla 6 bin 692 kişi yükselerek 28 bin 836'ya ulaştı. Grubun portföy değeri ise yüzde 30,8 yükselişle 152 milyar 79 milyon liradan 198 milyar 867 milyon liraya ulaştı. "10 milyon lira üzeri" dilimde ise yatırımcı sayısı yüzde 27,3 yükselişle 5 bin 499 kişi yükselerek 25 bin 628'e ulaştı. Bu kategorinin portföy değeri de yüzde 30,7 artışla 4 trilyon 716 milyar 441 milyon liradan, 6 trilyon 162 milyar 966 milyon liraya yükseldi. Böylece kasım ayı itibarıyla bu gruptaki yatırımcıların tek başına tüm pay senedi piyasasının yüzde 84,6'sını elinde bulundurduğu görüldü.