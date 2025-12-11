  • İSTANBUL
Türkiye'de pay senedi varlıklarında rekor bir artış yaşandı. Yatırımcı sayısı 11 ayda 55 binden fazla arttı.

Foto - Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da pay senedindeki toplam yatırımcı sayısı kasım sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 6,4 azalarak 6 milyon 431 bin 980'e geriledi. Bu dönemde yatırımcıların toplam portföy değeri 5 trilyon 711 milyar 806 milyon liradan, 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liraya yükseldi.

Foto - Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Geçen yılın sonuna göre bakıldığında kasım ayı itibarıyla "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan "milyoner" yatırımcı sayısında ve bu dilimin portföy büyüklüğünde artış görüldü. "Milyoner" yatırımcı sayısı geçen yılın sonunda 239 bin 742 iken, kasım itibarıyla yüzde 23,2 yükselişle 295 bin 343'e yükseldi. Böylece, Borsa İstanbul'a 55 bin 601 yeni "milyoner" yatırımcı eklendi. Aynı dönemde bu yatırımcıların yönettiği toplam portföy büyüklüğü de 5 trilyon 263 milyar 224 milyon liradan, 6 trilyon 852 milyar 788 milyon liraya çıktı.

Foto - Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Kasım ayı itibarıyla sayıca toplam pay senedi yatırımcılarının yüzde 4,6'sını oluşturan bu grup, yatırımlarıyla 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liralık toplam pay senedi piyasasının yüzde 94,1'ini elinde bulunduruyor.

Foto - Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Pay senedinde "milyoner" yatırımcı portföyleri, MKK verilerinde 1-5 milyon lira, 5-10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç ayrı dilimde takip ediliyor. Buna göre, 1-5 milyon lira grubuna 1 milyon liranın üzerindeki ve 5 milyon liraya kadar olan portföyler, 5-10 milyon lira grubuna ise 5 milyon liranın üzerindeki ve 10 milyon liraya kadar olan portföyler dahil ediliyor. 10 milyon lira üzeri sınıfı ise bu tutarın üzerindeki tüm portföyleri kapsıyor.

Foto - Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

"Milyoner" yatırımcılar bu üç portföy dilimine göre incelendiğinde, Kasım 2025 itibarıyla geçen yılın sonuna göre sayısal olarak en fazla yatırımcı girişinin "1-5 milyon lira" grubunda, oransal olarak ise "5-10 milyon lira" grubunda gerçekleştiği görüldü. Portföy değerine göre ise oransal olarak en fazla artış "5-10 milyon lira" grubunda görüldü. Aralık 2024'te 197 bin 469 yatırımcıdan oluşan bu grup, kasım ayı itibarıyla yüzde 22 yükselişle 43 bin 410 kişi artarak 240 bin 879'a yükseldi. Bu dilimdeki yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü de yüzde 24,4 artışla 394 milyar 704 milyon liradan 490 milyar 955 milyon liraya çıktı.

Foto - Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Aynı dönemde "5-10 milyon lira" aralığındaki yatırımcı sayısında da artış görülürken, bu gruptaki yatırımcı sayısı yüzde 30,2 artışla 6 bin 692 kişi yükselerek 28 bin 836'ya ulaştı. Grubun portföy değeri ise yüzde 30,8 yükselişle 152 milyar 79 milyon liradan 198 milyar 867 milyon liraya ulaştı. "10 milyon lira üzeri" dilimde ise yatırımcı sayısı yüzde 27,3 yükselişle 5 bin 499 kişi yükselerek 25 bin 628'e ulaştı. Bu kategorinin portföy değeri de yüzde 30,7 artışla 4 trilyon 716 milyar 441 milyon liradan, 6 trilyon 162 milyar 966 milyon liraya yükseldi. Böylece kasım ayı itibarıyla bu gruptaki yatırımcıların tek başına tüm pay senedi piyasasının yüzde 84,6'sını elinde bulundurduğu görüldü.

Foto - Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Kasım 2025 itibarıyla, "Fon" ile "Devlet İç Borçlanma Araçları" piyasalarında da benzer bir tablo oluştu. Bu dönemde, fon piyasasında 1 milyon lira üzeri portföye sahip 559 bin 397 yatırımcının portföy değeri 7 trilyon 818 milyar 135 milyon liraya ulaştı. Bu tutar, toplam fon pazarının yüzde 95,7'sini oluşturdu.

Foto - Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Devlet İç Borçlanma Araçları tarafında ise 17 bin 504 "milyoner" yatırımcı, 2 trilyon 65 milyar 244 milyon liralık portföyüyle toplam Devlet İç Borçlanma Araçları piyasasının yüzde 99,9'unu elinde tutuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
