Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Pay senedinde "milyoner" yatırımcı portföyleri, MKK verilerinde 1-5 milyon lira, 5-10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç ayrı dilimde takip ediliyor. Buna göre, 1-5 milyon lira grubuna 1 milyon liranın üzerindeki ve 5 milyon liraya kadar olan portföyler, 5-10 milyon lira grubuna ise 5 milyon liranın üzerindeki ve 10 milyon liraya kadar olan portföyler dahil ediliyor. 10 milyon lira üzeri sınıfı ise bu tutarın üzerindeki tüm portföyleri kapsıyor.