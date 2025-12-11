Mezhepçi rejime karşı yeni cephe: Sünni Beluç gruplar birleşti!

İran’ın güneydoğusunda, Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Sünni Beluçların oluşturduğu Sistan-Belucistan bölgesinde Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürüten gruplar, güçlerini tek bir çatı altında toplama kararı aldı. Bölgedeki en etkin yapı olan Ceyşu'l Adl liderliğinde kurulan "Halkın Savaşçıları Cephesi", rejimin mezhepçi politikalarına karşı ortak mücadele yürüteceğini ilan etti

İran rejiminin baskıcı politikalarına karşı direnişin kalesi konumundaki Belucistan’da dengeleri değiştirebilecek stratejik bir adım atıldı. Bölgede Tahran güçlerine karşı bağımsız veya örgütlü şekilde savaşan beş farklı grup, "Adalet Ordusu" anlamına gelen ve 2012'den beri bölgedeki en aktif Sünni silahlı yapı olan Ceyşu'l Adl öncülüğünde birleşme kararı aldı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Cephe-i Mubarizin-i Merdumi" yani Türkçe karşılığıyla "Halkın Savaşçıları Cephesi" ismi altında yeni bir ittifak kurulduğu bildirildi.

Yeni ittifakta kimler var?

Grubun sözcüsü Mahmud Beluç tarafından yapılan açıklamaya göre, ittifakın omurgasını bölgenin en büyük silahlı gücü olan Ceyşu'l Adl oluşturuyor. Birleşime katılan diğer yapılar ise Cunbiş-i Pada-i Beluç, Belucistan Nasr Hareketi, "Muhammed Rasulullah" grubu ve bölgede bağımsız faaliyet gösteren çeşitli Beluç savaşçı grupları olarak sıralandı. Yapılan hamle, dağınık haldeki direniş unsurlarının organize bir askeri ve siyasi güce dönüşmesini hedefliyor.

"Halklar rejimin rehinesi haline geldi"

Kuruluş bildirgesinde Tahran yönetiminin mezhepçi tutumu sert bir dille eleştirildi. İran halklarının kaynaklarının rejimin ideolojik yayılmacılığı uğruna heba edildiği vurgulanan açıklamada, ülkedeki tüm etnik ve dini unsurların baskı altında olduğu belirtildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Beluç, Arap, Kürt, Fars, Türk, Türkmen, Gilak, Lur ve diğer etnik grupların yanı sıra tüm mezhep ve dinlerin takipçileri şu ya da bu şekilde ayrımcılık, baskı ve adaletsizliğin hedefi olmuştur. İran'daki halklar rejimin rehinesi haline gelmiştir."

Halkın Savaşçıları Cephesi, mücadele yöntemini sadece silahlı savunma ile sınırlamıyor. Grup, siyasi partilerle diyalog kurmayı, örgütlü siyasi faaliyetler yürütmeyi ve ezilen halkın sesini duyurmak adına etkin bir medya gücü oluşturmayı da öncelikli hedefleri arasına koydu.

Ceyşu'l Adl ve bölgedeki güç dengesi

İttifakın liderliğini üstlenen Ceyşu'l Adl, 2012 yılında Selahaddin Faruki tarafından kuruldu. Kendisini "Beluç halkının ve İran'daki Ehli Sünnet'in haklarını savunan bir halk hareketi" olarak tanımlayan örgüt, geçmişte bölgede faaliyet gösteren Cundullah hareketinin devamı niteliğinde görülüyor. Bünyesinde sadece Beluçları değil, İran’ın farklı bölgelerinden gelen Kürt, Arap ve Fars kökenli Sünni savaşçıları da barındırıyor.

Tahran yönetimi, Ceyşu'l Adl'i "dış güçlerin maşası" olmakla ve bölücülükle suçlarken, grup bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Örgüt Sözcüsü Hüseyin Beluç, daha önce yaptığı bir açıklamada, rejimin propagandasını şu sözlerle yalanlamıştı:

"Hükümet, bizi halkın gözünde karalamak için 'bölücü' veya 'tekfirci' yaftası vuruyor. Diplomatik sahada ise bizi 'dış ülkelere bağlı' göstermeye çalışıyorlar. Ancak biz mevcut rejimin yıkılarak yerine adil bir düzenin kurulmasını savunuyoruz. Amacımız İran'ı bölmek değil, haklarımızı almaktır."

Bölgesel çatışmalar ve sınırlar

Ceyşu'l Adl, Tahran rejimine karşı savaşın yanı sıra, bölgedeki seküler ve ayrılıkçı diğer Beluç gruplarla (Belucistan Kurtuluş Cephesi vb.) da gerilim yaşıyor. Örgüt, bu grupların Pakistan karşıtı eylemlerinde İran istihbaratından destek aldığını iddia ediyor. Sistan-Belucistan bölgesini ana üs olarak kullanan grup, zaman zaman Pakistan sınır hattındaki geçişkenliği de operasyonel bir avantaj olarak değerlendiriyor. ABD, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin "terör örgütü" listesinde yer alan Ceyşu'l Adl, bu yeni birleşme ile sahadaki askeri kapasitesini ve siyasi meşruiyet iddiasını artırmayı hedefliyor.

