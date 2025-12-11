  • İSTANBUL
Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap
Gündem

Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk davasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakim karşısında dut yemiş bülbüle döndü. Salonda telefon ile görüntü alınmasına tepki gösteren hakime, "görünmek iyidir hakimim, görünmemek kötüdür" diyen İmamoğlu'na verdiği cevap sosyal medyada viral oldu.

Duruşmada telefonla görüntü alınmasına tepki gösteren hâkim, “Resim çekmeyin lütfen, kaldırın o telefonu!” diyerek salonu uyardı. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu’nun, “Görünmek iyidir hâkimim, görünmemek kötüdür.” sözleri tartışmayı tırmandırdı. Ancak hâkimin verdiği karşılık çok daha fazla ses getirdi: “Görünmek iyiyse neden gittiğiniz otellerde kameraları bantladınız?”

 

Bu çıkış, uzun süredir gündemde olan şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İBB yönetimindeki mali tablo, ihale süreçleri ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda daha önce ortaya atılan soru işaretleri hatırlatıldı. Özellikle denetim raporlarında yer alan tutarsızlıklar, yüksek maliyetli projelerdeki fiyat sapmaları ve belediye iştiraklerindeki harcama kalemleri kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştı.

Öte yandan spor tesislerinden sosyal projelere kadar uzanan bazı uygulamalarda da hesap verilebilirlik konusu sıkça gündeme gelmişti. Belediyeye bağlı şirketlerdeki yönetici atamaları ve harcamaların bir kısmının muğlak bırakıldığı yönündeki eleştiriler, muhalefet ve iktidar çevreleri arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Mahkeme salonundaki diyalog, tüm bu arka planla birleşince daha büyük bir resmin parçası olarak değerlendiriliyor. Şeffaflık iddialarıyla eleştirilere yanıt veren İBB yönetiminin, artan soru işaretlerini nasıl karşılayacağı ise merak konusu.

