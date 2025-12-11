Haber Merkezi Giriş Tarihi: Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti
Eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki Gülhan Taş’ın, geçen yıl verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Röportajında Mehmet Say’ın kendisini ısrarla takip ettiğini, tehdit ettiğini ve hatta uzaklaştırma kararına rağmen oturduğu siteye taşındığını anlatan Taş’ın avukatı, "Katil zanlısı müvekkilimi düzenli olarak taciz etmekte, takip etmekte ve hayattan alıkoymaya çalışmaktaydı. Süreç en sonunda müvekkilimi katletti," dedi. Taş'ın avukatları, çok sayıda uzaklaştırma kararı ve suç duyurusuna rağmen genç kadının korunamadığını belirterek isyan etti.