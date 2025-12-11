  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Piyasada sahte dolar şoku: 50 ve 100’lükleri kimse almıyor

Kamuoyuna açıkladılar ve yine ortalık yanacak! Galatasaray'dan TFF'ye ilginç protesto!

Gerçek çok geçmeden ifşa oldu! Siyonistlerden şimdi de ‘bebek maması’ oyunu

MMU Kaan'ı bekliyorlardı! ABD ile dev savaş uçağı anlaşması yaptılar

Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

O isimleri bekliyorlardı! Başakşehir maçı için radikal bir karara imza atılabilir...

Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen ve olayların başrolü olan O isim yönetimde...

Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Samuel Eto'o rekorunu korumak için Vincent Aboubakar'ı rekorunu korumak için kadro dışı bıraktırdı!

8 milyon vatandaş akın etti! Takız CHP’ye rağmen İzmir’e dev sağlık hizmeti
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

Eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki Gülhan Taş’ın, geçen yıl verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Röportajında Mehmet Say’ın kendisini ısrarla takip ettiğini, tehdit ettiğini ve hatta uzaklaştırma kararına rağmen oturduğu siteye taşındığını anlatan Taş’ın avukatı, "Katil zanlısı müvekkilimi düzenli olarak taciz etmekte, takip etmekte ve hayattan alıkoymaya çalışmaktaydı. Süreç en sonunda müvekkilimi katletti," dedi. Taş'ın avukatları, çok sayıda uzaklaştırma kararı ve suç duyurusuna rağmen genç kadının korunamadığını belirterek isyan etti.

#1
Foto - Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

Ankara’da 8 Aralık sabahı işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada, 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Say (38) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Gülhan Taş, bir gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar, cinayetin bir süredir devam eden ısrarlı takip ve tehditlerin son halkası olduğunu gösterdi.

#2
Foto - Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

Otelde çalışan Gülhan Taş, 8 Aralık sabahı işe gitmek için evden çıktığında, 2 yıl önce yaklaşık 3 ay birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Say tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Taş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 9 Aralık akşamı kaybetti. Gülhan Taş, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Umaç köyünde dün toprağa verildi. Olayın ardından bıçakla kendisini yaralayan Mehmet Say'ın, hastanede tedavisi sürüyor. Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle 2024-2025 yılları arasında 4 ayrı uzaklaştırma kararı verilen, ısrarlı takip ve tehdit suçlarından da kamu davası açılan Mehmet Say, hastanedeki tedavisinden sonra adliyeye sevk edilecek.

#3
Foto - Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

1 YIL ÖNCE YAŞADIKLARINI ANLATTI Öldürülen Gülhan Taş'ın, 22 Eylül 2024'te ölmeden önce verdiği bir röportaj ortaya çıktı. O zaman e-ticaret işiyle uğraşan Gülhan Taş, röportajında Mehmet Say’ın ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini, birçok defa alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlattı. Gülhan Taş, Mehmet Say'ın cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler alıp, banka hesabına para göndererek kendisine ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca da aldığı hediyeler için icra takibi başlatıp, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdiğini söyledi. Gülhan Taş, röportajında yaşadıklarını şöyle anlattı:

#4
Foto - Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

"Uzak mesafe ilişkisiydi, 3 ay kadar sürdü; ama kişinin normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldı. Ben istemediğim halde birçok hediye, birçok kez ısrarla banka hesabıma para gönderimi yapıyordu. Çok fazla cinsel içerikli konuşmalar üzerinde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim. Beni tehdit etmeye devam etti. 'Azabım mazoşitliğimden daha beter olacak, tanrılarınız yardım bile edemeyecek' paylaşımı yapmış. Ailemin numaralarını buldu yasal olmayan yollardan. Onları aradı, aramızdaki özel ilişkiyi anlattı. Yani ayrı olduğumuz halde sanki hala hiç ayrılmamışız gibi, sevgiliymişiz gibi konuşmalarına devam etti. Her yerden engelli olduğu halde bana mail yoluyla ulaşıyordu. Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu. Ayrı olduğumuz halde barışma, birleşme ümidiyle benim oturduğum siteye taşındı. 'Taşındım, senin için geldim' şeklinde sürekli mailler atıyordu. Bu süre boyunca da rahatsız etmeye devam etti. Şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir kişiyle aynı sitede yaşıyorum. Ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor. Arkadaşlarıma ulaşmaya, yazmaya devam ediyor. Kişi bana almış olduğu hediyelerden dolayı bir icra davası başlatmış. Haksız yere hesaplarıma, arabalarıma ve maaşıma haciz geldi. Baskı altında olduğum için ödedim."

#5
Foto - Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

'SİLAHLI SALDIRIDA BULUNMUŞTU' Gülhan Taş’ın avukatlarından Betül Yüksel, cinayetin ardından mikrofona konuştu. Avukat Yüksel, müvekkilinin o dönem sürekli taşındığı için icra takibine ilişkin ödeme emrine itiraz edemediğini, daha sonra haksız icra takibiyle ilgili mahkemeye başvurduklarını söyleyerek, "Katil zanlısı müvekkilimi düzenli olarak taciz etmekte, takip etmekte ve hayattan alıkoymaya çalışmaktaydı. Mesajlar, saldırılar, takip, bir silahlı saldırıda bulunmuştu. 2 yılda süreç o kadar ağır bir boyuta geldi ki, en sonunda müvekkilimi katletti. Biz birçok kez uzaklaştırma kararı almıştık Gülhan Hanım için. Uzaklaştırma kararlarının da icra edilebilirlikleri tartışma konusudur. Daha öncesinde Gülhan Hanım’ın evine bir silahlı saldırıda bulunmuştu. Ama katil zanlısıyla bağdaştırılamadığı için bu saldırı için takipsizlik kararı verilmişti. Ama zanlı saldırıyı kendi yaptığını açıkça dile getiriyordu. Müvekkilime sapkın bir şekilde takıntılıydı. Yalnızlaştırmaya çalışıyordu, itibarsızlaştırmaya çalışıyordu" dedi.

#6
Foto - Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

'ÖLDÜĞÜNE İNANAMIYORUM' Betül Yüksel, şüphelinin müvekkilini maddi anlamda da zora sokarak kendisine muhtaç hale getirmeye çalıştığını söyleyerek, "Müvekkilim 2 yıl boyunca tehdit altındaydı. Suç duyurularında bulunduk. Kolluk şikayetlerimiz oldu. Uzaklaştırma kararları aldık. Ama bugün gelinen noktada onun hayatta kalmasını sağlayamadık. Alınan uzaklaştırma kararları etkili olmadı. Kolluk onu koruyamadı. Alınan uzaklaştırma kararlarının icrası yetersiz oldu. Müvekkilim korunamadı. Katil zanlısı uzakta tutulamadı. Biz defalarca kez suç duyurusunda bulunduk. Hepsi soruşturma aşamasında kaldı. Gülhan canice katledildi. Bugün müvekkilimiz öldü, yarın başka biri ölecek. Başka bir eş, başka bir sevgili ya da hiç tanımadığı biri sokakta bir kadına saldıracak. Öldüğüne inanamıyorum. Biz önüne geçemedik. Elimizden bir şey gelmedi. Gülhan’ın adı yaşasın. Kadın cinayetlerinde ses olsun, farkındalık olsun" dedi.

#7
Foto - Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

'TAKINTI HALİNE GETİRMİŞTİ' Gülhan Taş’ın diğer avukatı Adem Büyükgök ise "Alacak davası sona ermişti. Kamu davasına dönüşmüştü. Ancak şikayet davalarımız devam ediyordu. 10'dan fazla suç duyurusu vardı. Katil zanlısı, takıntı haline getirmişti Gülhan’ı. Başka bir ilde yaşamasına rağmen Ankara iline taşınmıştı. Bu kadar takıntılı hale getirmesini biz Cumhuriyet Savcılığına da defalarca kez izah ettik. "

#8
Foto - Gülhan Taş, ölmeden önce verdiği röportajda isyanı ortaya çıktı: Eski sevgilisi tarafından hunharca katledilmişti

"Ama sonuç hasta, ruh hastası olan bir kişi tarafından maalesef müvekkilimiz, kız kardeşimiz Gülhan Taş katledilerek öldürüldü. Uzaklaştırma kararı her 6 ayda bir yenileniyordu. Koruma kararı veriliyor; ancak aynı sitenin içerisinde oturmasına engel olunamıyor maalesef. Fiziki olarak, pratik olarak koruma kararları saf dışı kalıyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap
Gündem

Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk davasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakim karşısında dut yemiş bülbüle döndü. Salonda telefon i..
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı
Gündem

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, Nuray Mert’e başından geçenleri tek tek anlattı. “Benim gizli olarak verdiğim ifade İmamoğlu’na yakın..
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!
Dünya

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Rusya ile olası savaşa hazırlanan NATO, AB’nin himayesi altında Ege ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan bir karayolu inşa ediyor. Bu p..
Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Dünya

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginlik bir kez daha silahlı çatışmaya döndü. Tayland, Kamboçya ile sınırdaki çatışmaların dördüncü gününü ..
Türkiye’nin yeni akıllı mühimmatı Yunanistan'ı çıldırttı!
Dünya

Türkiye’nin yeni akıllı mühimmatı Yunanistan'ı çıldırttı!

Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil kanatlı güdüm kiti KGK-84 Yunanistan'da peniğe sebep oldu. Yunan Basını sistemin Türk hava gücüne "ciddi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23