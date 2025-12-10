  • İSTANBUL
Gündem Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, Nuray Mert’e başından geçenleri tek tek anlattı. “Benim gizli olarak verdiğim ifade İmamoğlu’na yakın bir işadamı tarafından bana soruldu. Dedim ki: 'Hani soruşturmayı gizli yaptığınızı söylüyorsunuz ama bakın önümüze şemalar geliyor.”

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, başından geçenleri Nuray Mert’e böyle anlattı.

“Ben bununla ilgili şahit olduğum kısaca bir şeyi söyleyeyim.

Dosyada ben de tanık sıfatıyla ifade verdim. Ne zaman verdim? 2024 yılı Ekim ayı sonu ya da Kasım ayı başındaydı herhalde, daha Akın Bey yeni atanmıştı. Telefonum çaldı. Dediler ki bilginize başvurmak için savcılığa davet ediyoruz. Dediler ki bir yıldır şu şu şu konularda tweet'ler atmışsınız, bu konular nedir? Bilginize başvurmak için çağırdık.

Açık tanık sıfatıyla ifade verdim ve soruşturmanın gizli olduğunu, bunların henüz sisteme işlenmeyeceğini, lütfen bu konuyu hani yargı çerçevesinde fazla dillendirmemem gerektiğini söyledi. Ve ben o günden sonra herhalde eşim dahi benim o ifadeyi verdiğimi bilmiyordu.

 SAVCILIKTAKİ KÖSTEBEK KİM?

Ama velakin, daha 15-20 gün sonrasında, İBB'de Ekrem İmamoğlu'na yakın Trabzonlu bir iş adamı tarafından bir yemeğe, kahvaltıya çağırılmıştım. Orada bana dedi ki: 'Ya bu konuyla ilgili ifade vermişsin, sana neler soruldu?' ve karşıma telefondan KOM Şube'nin bir şemasını gösterdi. İfade veren herkesin ismi yazıyordu.

Daha Kasım 15-30 arasında bir tarihten bahsediyorum. Ve ben o zaman savcılığa döndüm, dedim ki: 'Hani soruşturmayı gizli yaptığınızı söylüyorsunuz ama bakın önümüze şemalar geliyor. Hani bu soruşturma gizli değil ya da buradan bir haber alınıyordu.' Aslında biz daha Ekrem Bey'in operasyonu olmadan 5-6 ay öncesinden görmüştük."

