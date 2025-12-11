Türkiye’nin yeni akıllı mühimmatı Yunanistan'ı çıldırttı!

Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil kanatlı güdüm kiti KGK-84 Yunanistan'da peniğe sebep oldu. Yunan Basını sistemin Türk hava gücüne "ciddi bir sıçrama" kazandırdığını yazdı. İşte haberin ayrıntıları...

Türkiye'nin yeni nesil akıllı mühimmatı KGK-84 kanatlı güdüm kiti Yunan medyasında paniğe neden oldu. Yunanistan merkezli Pentapostagma, Türkiye'nin geliştirdiği kanatlı güdüm kiti KGK-84 hakkında dikkat çeken bir haber yaptı. İşte ayrıntılar...

Haberde, KGK 84'ün genel maksat bombalara entegre edilebilen, hava platformlarından atılabilen, sabit sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen uzun menzilli bir kanatlı güdüm kiti olduğu bildirildi.

Yunan haber kuruluşu, KGK-84 adlı yeni sistemin, uçakların taşıdığı 2.000 librelik klasik bombaları "akıllı bomba" haline getirdiğini belirtti. Habere göre, normal koşullarda serbest düşen bu bombalar, bu kit sayesinde kanat açıp yaklaşık 100 kilometre uzağa süzülebiliyor ve hedefi yüksek isabetle vurabiliyor.

Pentapostagma, KGK-84'ün radyo sinyallerini bozarak hedef şaşırtmaya çalışan sistemlere karşı daha dayanıklı olduğunu, bu nedenle hedef şaşırma payının çok düşük olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HAVA GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Habere göre, KGK-84'ün önemli bir yanı, bombanın sadece doğrudan hedefe değil, önceden belirlenen bir rota üzerinden de uçabilmesi. Böylece hava savunmalarını dolanarak hedefe yanaşabiliyor. Pentapostagma, benzer sistemlerde bu özelliğin olmadığını belirtti.

Haberde, KGK 84'ün Türkiye'nin hava gücünü belirgin şekilde artırdığını, çünkü çok sayıda eski tip bombayı, düşük maliyetle uzun menzilli akıllı bombalara dönüştürdüğünü bildirdi.

KGK 84'ÜN ÖZELLİKLERİ YUNANİSTAN'I TELAŞLANDIRDI

Pentapostagma'ya göre, Türkiye, bu akıllı bombaları 100 km öteden kullanabileceği için, uzun menzilli roketleriyle ve çok sayıdaki SİHA ile Yunan adalarına ve Batı Trakya'ya yoğun bir ateş gücü uygulama kapasitesine sahip olabilecek.

Haberde, bu tarz yoğun bir bombardımanın, amfibi (çıkartma) veya hava indirme operasyonlarının önünü açabileceği belirtildi.

KGK 84 kitinden endişelenen Pentapostagma, bu nedenle Yunanistan'ın savunma hattını güçlendirmesi ve daha uzun menzilli karşı-füze sistemleri edinmesi gerektiği yönünde Atina'ya çağrıda bulundu.