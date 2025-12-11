Sapkınlık ağında çember daralıyor!

Amerikan yargı sistemi, yıllardır "devlet sırrı" muamelesi gören ve küresel elitlerin sapkınlıklarını barındıran Jeffrey Epstein dosyalarındaki gizlilik perdesini aralamak zorunda kaldı. ABD Bölge Yargıcı Richard M. Berman, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurduğu fuhuş ve şantaj ağıyla tanınan Epstein’in 2019 yılındaki davasına ait "büyük jüri tutanaklarının" kamuoyuna açılmasına hükmetti

Yargı "gizlilik" kararından çark etti

Daha önce tutanaklar üzerinde "gizlilik" kararı veren Yargıç Berman, Adalet Bakanlığı’nın talebi ve değişen yasal zorunlulukları gerekçe göstererek bu kararını tersine çevirdi. Bu hamle, Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davadaki belgelerin açılmasına onay veren Yargıç Paul Engelmayer’in tutumuyla paralellik arz ediyor. Berman, daha önce bu belgelerin "aydınlatıcı olmadığını" iddia ederek üzerini örtmeye çalışsa da, yükselen toplumsal baskı ve hukuki süreçler bu argümanı boşa düşürdü. Florida'da bir başka yargıcın, 2000'li yıllardaki sonuçsuz kalan soruşturma dosyalarını açma kararı vermesi de bu çözülmeyi hızlandıran bir başka etken oldu.

18 yaş altındaki onlarca çocuğu istismar eden ve nüfuzlu isimlere pazarlayan Epstein, 10 Ağustos 2019’da Manhattan’daki hücresinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştu. FBI ve Adalet Bakanlığı, olayı alelacele "intihar" olarak nitelendirip dosyayı kapatma yoluna gitti. Kurumlar, "müşteri listesi" adı altında bir kaydın bulunmadığını ve ünlü isimlerin suça ortak olduğuna dair kanıt olmadığını iddia ederek, skandalın siyasi ve bürokratik ayaklarını aklamaya çalıştı.

İsim listesi "kim kimdir" ansiklopedisi gibi

Dosyaların açılmasıyla birlikte ortaya saçılan isimler, çürümüşlüğün boyutunu ortaya çıkardı. İfşa olan belgelerde; eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore gibi "dokunulmaz" kabul edilen figürler yer alıyor. Ayrıca Kevin Spacey, Michael Jackson ve David Copperfield gibi ünlüler de bu karanlık ağın parçası olarak anılıyor.

İsrail istihbaratı ve şantaj iddiası

Skandalın en can alıcı noktalarından biri ise ABD'li gazeteci Tucker Carlson’ın dile getirdiği iddialar. Carlson, Epstein’in aslında İsrail istihbaratı için çalıştığını ve Vaşington’daki herkesin bu gerçeği bildiği halde sustuğunu öne sürdü. Bu iddia, Epstein’in kurduğu ağın, küresel siyaseti dizayn etmek için kullanılan bir "şantaj operasyonu" olduğu şüphesini kuvvetlendiriyor. Wall Street Journal’ın, Epstein’in 50. doğum günü için Trump dahil birçok isimden mektup istendiğini yazması ise ilişkilerin derinliğini gösteren bir başka detay olarak kayıtlara geçti.