  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

Çin - Rusya Hava Devriyesi kriz çıkarttı: Japonya'dan ve Güney Kore'den tepki geldi! Tansiyon düşmüyor

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Hong Kong faciası sonrası yangın güvenliği uyarısı: İlişkin söylentileri tartışmaya neden oldu!

Togg'dan 5 büyükşehirde bayilik

"Açım" Diyenlere Kapak Olacak Görüntüler: AVM'ler Tıklım Tıklım, Yemek Kuyrukları Uzuyor! Türkiye'de Boş Masa Krizi!

Türkiye hamlesi! İstanbul zirvede: 45 ilde ihracat artışı

İsrail zindanları buzhaneye döndü! Filistinli esirlere “’soğukta ölüm’ işkencesi
Dünya Sapkınlık ağında çember daralıyor!
Dünya

Sapkınlık ağında çember daralıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sapkınlık ağında çember daralıyor!

Amerikan yargı sistemi, yıllardır "devlet sırrı" muamelesi gören ve küresel elitlerin sapkınlıklarını barındıran Jeffrey Epstein dosyalarındaki gizlilik perdesini aralamak zorunda kaldı. ABD Bölge Yargıcı Richard M. Berman, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurduğu fuhuş ve şantaj ağıyla tanınan Epstein’in 2019 yılındaki davasına ait "büyük jüri tutanaklarının" kamuoyuna açılmasına hükmetti

Amerikan yargı sistemi, yıllardır "devlet sırrı" muamelesi gören ve küresel elitlerin sapkınlıklarını barındıran Jeffrey Epstein dosyalarındaki gizlilik perdesini aralamak zorunda kaldı. ABD Bölge Yargıcı Richard M. Berman, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurduğu fuhuş ve şantaj ağıyla tanınan Epstein’in 2019 yılındaki davasına ait "büyük jüri tutanaklarının" kamuoyuna açılmasına hükmetti

 

Yargı "gizlilik" kararından çark etti

Daha önce tutanaklar üzerinde "gizlilik" kararı veren Yargıç Berman, Adalet Bakanlığı’nın talebi ve değişen yasal zorunlulukları gerekçe göstererek bu kararını tersine çevirdi. Bu hamle, Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davadaki belgelerin açılmasına onay veren Yargıç Paul Engelmayer’in tutumuyla paralellik arz ediyor. Berman, daha önce bu belgelerin "aydınlatıcı olmadığını" iddia ederek üzerini örtmeye çalışsa da, yükselen toplumsal baskı ve hukuki süreçler bu argümanı boşa düşürdü. Florida'da bir başka yargıcın, 2000'li yıllardaki sonuçsuz kalan soruşturma dosyalarını açma kararı vermesi de bu çözülmeyi hızlandıran bir başka etken oldu.

18 yaş altındaki onlarca çocuğu istismar eden ve nüfuzlu isimlere pazarlayan Epstein, 10 Ağustos 2019’da Manhattan’daki hücresinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştu. FBI ve Adalet Bakanlığı, olayı alelacele "intihar" olarak nitelendirip dosyayı kapatma yoluna gitti. Kurumlar, "müşteri listesi" adı altında bir kaydın bulunmadığını ve ünlü isimlerin suça ortak olduğuna dair kanıt olmadığını iddia ederek, skandalın siyasi ve bürokratik ayaklarını aklamaya çalıştı.

 

İsim listesi "kim kimdir" ansiklopedisi gibi

Dosyaların açılmasıyla birlikte ortaya saçılan isimler, çürümüşlüğün boyutunu ortaya çıkardı. İfşa olan belgelerde; eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore gibi "dokunulmaz" kabul edilen figürler yer alıyor. Ayrıca Kevin Spacey, Michael Jackson ve David Copperfield gibi ünlüler de bu karanlık ağın parçası olarak anılıyor.

 

İsrail istihbaratı ve şantaj iddiası

Skandalın en can alıcı noktalarından biri ise ABD'li gazeteci Tucker Carlson’ın dile getirdiği iddialar. Carlson, Epstein’in aslında İsrail istihbaratı için çalıştığını ve Vaşington’daki herkesin bu gerçeği bildiği halde sustuğunu öne sürdü. Bu iddia, Epstein’in kurduğu ağın, küresel siyaseti dizayn etmek için kullanılan bir "şantaj operasyonu" olduğu şüphesini kuvvetlendiriyor. Wall Street Journal’ın, Epstein’in 50. doğum günü için Trump dahil birçok isimden mektup istendiğini yazması ise ilişkilerin derinliğini gösteren bir başka detay olarak kayıtlara geçti.

Trump'tan Gazze açıklaması: 2026 yılının başında açıklayacağım
Trump'tan Gazze açıklaması: 2026 yılının başında açıklayacağım

Dünya

Trump'tan Gazze açıklaması: 2026 yılının başında açıklayacağım

Petrol tankerlerine çöktüler! Trump nedenini açıkladı
Petrol tankerlerine çöktüler! Trump nedenini açıkladı

Dünya

Petrol tankerlerine çöktüler! Trump nedenini açıkladı

ABD Başkanı Trump'tan, Fed'e faiz suçlaması
ABD Başkanı Trump'tan, Fed'e faiz suçlaması

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan, Fed'e faiz suçlaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı
Gündem

Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ülkesinde 30 Kasım’da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerine ABD Başkanı Donald Trump’ın müdaha..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23