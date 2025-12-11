Bakan Uraloğlu son rakamı açıkladı! Bölünmüş yol ağında artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşülmesi kapsamında karayolu yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Karayollarında; 2003’te 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 30 bin 14 kilometreye çıkardık.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, 19 Kasım’daki komisyon toplantısında bölünmüş yollarda 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir adım kaldığını ve yıl sonuna kadar bu eşiği aşacaklarını söylediklerini anımsattı. Verdikleri sözü tuttuklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, bu rakam dünyanın çevresinin dörtte üçüne denk olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol ağı ve otoyollar sayesinde edinilen kazanımlar hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde 768 Milyon saat zaman, 2 milyar 520 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunu da atmosferimizden bertaraf ettik.”

Bakan Uraloğlu ayrıca, 8 bin 591 kilometre olan Bitümlü Sıcak Karışımlı yol ağını 32 bin 708 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 838 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise 813 kilometreye yükselttiklerini dile getirdi.

Bölünmüş yol ağı 30 bin 14 kilometreye çıktı

“Son 10 yıldaki otoyol artış hızında avrupa’da 1’inciyiz”

Uraloğlu, “Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonunda 4.330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa’da 1’inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını %81 azalttık.” dedi.

Sadece 2025 yılında karayollarında hizmete açılan kesimler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aydın–Denizli Otoyolu’nu, Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesimini, Antalya Korkuteli–Elmalı Yolu’nu, Malatya Çevre Yolu’nun ikinci etabını, Elazığ–Harput Yolu’nu, Pazarkule–Edirne–TEM Bağlantı Yolu’nu, Batman–Hasankeyf Yolu’nu, Siirt–Kurtalan Yolu’nu, Bolu Göynük Çevre Yolu’nu, Lefkoşa Batı Çevre Yolu ve Girne Köprülü Kavşağı’nı, Bursa Doğancı Tüneli’ni, Elazığ Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı’nı, Pertek – Tunceli, Çemişgezek – Hozat ve Pertek – Hozat Yolu’nu, Amasya Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli’ni, Kaman Şehir Geçişi’ni, Kaman–Savcılı–Kırşehir İl Yolu’nu, Kaman Çevre Yolu BSK Yapımı ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşaklarını, Rize Isırlık Yolu’nu, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı’nı, Trabzon Boztepe Tünellerini, Antalya Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları’nı, Antalya Elmalı-Avlanbeli Yolu’nu, Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu’nu, İnegöl Giriş Kavşağı’nı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk.”

“Öne çıkan yeniliklerin başında akıllı ulaşım sistemleri gelmektedir”

Bakan Uraloğlu, ulaşım altyapılarının dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve akıllı sistemlerle desteklenen çok yönlü yapılar hâline geldiğini vurgulayarak “Öne çıkan yeniliklerin başında akıllı ulaşım sistemleri gelmektedir. Trafik verilerinin gerçek zamanlı analiz edilmesi, otonom araçlara uygun koridorların oluşturulması ve sensör tabanlı yönetim altyapıları trafik hareketliliğini daha güvenli ve verimli hâle getiriyor.” dedi.

Karayolu güvenliğini artırmak için yol altyapısını sürücünün davranışını yönlendirecek şekilde güçlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Kaçış rampaları, sarsma bantları, adaptif kavşak sistemleri hayata geçiriyoruz. Ankara-Eskişehir Yolu, Ankara-Nallıhan Yolu ve Trabzon-Gümüşhane yollarında hayata geçirdiğimiz Melodili Yol Uygulamasıyla da trafik güvenliğini artırdık ve yollara keyif kattık.” şeklinde konuştu.