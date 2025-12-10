NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

TAHSİN HAN

Yunan gazetesi Pentapostagma’nın haberine göre NATO, Türkiye’yi baypass ederek Rusya karşı savaş hazırlığı yapıyor. NATO savaş planları, AB’nin himayesi altında Alexandroupolis-Baltık bağlantısının hızlı bir şekilde tasarlanmasını ve ardından hayata geçirilmesini ve bu projede üç ülkenin işbirliğini öngörüyor.

Habere göre; bu devasa projenin ana görevi, NATO ile Rusya arasında çok muhtemel olan askeri çatışmaya karşı koymak olacak ve bu durumda Yunan limanları, demiryolları ve havaalanları büyük bir askeri rol oynayacak. Mutabakat Zaptı’nın en önemli maddesi Karadeniz-Ege Koridoru Platformu (BACP) gibi görünüyor.

3 ÜLKE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Karadeniz-Ege Koridoru, TEN-T ağı içinde birçok bağlantıya sahip olacak, üç eksen üzerinde yapılandırılacak ve kapsamlı ve entegre TEN-T ağlarının çekirdeğini oluşturan su yolları, demiryolları, karayolları, limanlar, havaalanları, çok modlu terminaller, köprüler ve kentsel düğüm noktalarını içerecektir. Bunlardan biri, Atina - Selanik - Promachonas (Yunanistan) - Kulata - Sofya (Bulgaristan) - Vidin/Calafat - Craiova - Bükreş (Romanya) güzergahındaki batı eksenini içerir.

Merkezi eksen, Selanik/İskenderiye – Ormenio (Yunanistan) – Svilengrad – Ruse (Bulgaristan) – Giurgiu – Bükreş – Siret (Romanya - Ukrayna sınırı) – Ugheni (Romanya ve Moldova Cumhuriyeti sınırında) güzergahı üzerindeki bir koridoru içermektedir.

Üçüncü eksen doğu yönelimlidir ve Dedeağaç – Ormenio (Yunanistan) – Svilengrad – Stara Zagora – Burgaz/Varna (Bulgaristan) – Köstence (Romanya) rotasını içerir.

AMAÇ: SAVAŞ HAZIRLIĞI

Yunan Sürdürülebilir Ulaşım Komiseri Apostolos Tzitzikostas, “Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya, Güneydoğu Avrupa’nın en stratejik kuzey-güney koridorunu güçlendirmek için kararlı bir adım atmaya kararlılık gösterdiler. İşbirliğini derinleştirerek, vatandaşlar ve işletmeler için bağlantıyı artırıyor ve Ege, Karadeniz ve Tuna bölgelerinde Avrupa’nın güvenliğini, rekabet gücünü ve direncini güçlendiriyoruz” dedi.

Amaç ne? Malzeme, askeri personel vb. akışının kesintisiz olması. Türkiye’nin olası bir Rusya savaşına katılmama ihtimali ve boğazları kapatma ihtimaline karşı Boğazları (ve Türkiye’yi) bypass ederek Karadeniz ile Ege’yi birbirine bağlayacak olan projeyle Rusya’ya karşı savaş hazırlığı hız kazanmış olacak.