Son Haberler

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

Çin - Rusya Hava Devriyesi kriz çıkarttı: Japonya'dan ve Güney Kore'den tepki geldi! Tansiyon düşmüyor

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Hong Kong faciası sonrası yangın güvenliği uyarısı: İlişkin söylentileri tartışmaya neden oldu!

Togg'dan 5 büyükşehirde bayilik

"Açım" Diyenlere Kapak Olacak Görüntüler: AVM'ler Tıklım Tıklım, Yemek Kuyrukları Uzuyor! Türkiye'de Boş Masa Krizi!

Türkiye hamlesi! İstanbul zirvede: 45 ilde ihracat artışı

İsrail zindanları buzhaneye döndü! Filistinli esirlere “’soğukta ölüm’ işkencesi
Gündem Petro’dan Maduro’ya dikkat çeken çıkış! Venezuela için “geçiş hükümeti” çağrısı gündemi salladı!
Petro’dan Maduro’ya dikkat çeken çıkış! Venezuela için “geçiş hükümeti” çağrısı gündemi salladı!

Petro’dan Maduro’ya dikkat çeken çıkış! Venezuela için "geçiş hükümeti" çağrısı gündemi salladı!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’daki siyasi çıkmaza yönelik önemli bir çağrı yaptı. Petro, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya seslenerek tüm kesimlerin temsil edileceği bir geçiş hükümetinin kurulmasının ülkenin geleceği açısından zorunlu hale geldiğini belirtti. Bölgedeki siyasi tansiyonun düştüğü her adımın kritik olduğuna vurgu yapılırken, Petro’nun bu çıkışının Latin Amerika siyasetinde yeni bir tartışma zemini oluşturduğu ifade ediliyor.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolaylı olarak Venezuela lideri Maduro'dan hükümeti muhalefete devretmesini istedi.

Demokrasinin önemini vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

"Maduro hükümeti şunu anlamalıdır, dış bir saldırıya verilecek yanıt yalnızca askeri hazırlık değil, demokratik bir dönüşümdür. Bir ülke daha fazla baskıyla değil, daha fazla demokrasiyle savunulur. Çözüm, hapishaneleri büyütmek değil, kapsamlı bir genel af çıkarmaktır. Tüm kesimlerin dahil olacağı bir geçiş hükümeti kurmanın zamanı gelmiştir."

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerini hatırlatan Petro, "Bolivar'ın vatanı ne yabancılar tarafından işgal edilmelidir ne de boş söylemlerle ya da ruhu hapseden baskılarla yönetilmelidir. Bolivar'ın vatanı daha fazla demokrasi ve egemenlikle savunulur." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Petro, Venezuela'daki Maiquetia Havaalanı'nda, Venezuelalı Kardinal Baltazar Porras'ın pasaportuna güvenlik güçlerince el konulmasını da eleştirdi.

ABD bütçesi kara delik gibi
ABD Başkanı Trump'tan, Fed'e faiz suçlaması
Zelenskiy'den flaş açıklama: ABD ile Ukrayna’yı yeniden inşa planının temel çerçevesi üzerinde anlaştık!
ABD rekoru kırdı: 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesi onaylandı
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti
