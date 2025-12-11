Piyasada sahte dolar şoku: 50 ve 100’lükleri kimse almıyor

Bu belirsizliğin hem alışverişi yavaşlattığını hem de perakende sektöründe güvensizlik oluşturduğunu vurgulayan işletme sahipleri, konunun resmî kurumlar tarafından netleştirilmesini talep ediyor. Esnafa göre, özellikle turizm sezonunda yaşanan bu sorun Türkiye’nin ticari imajını da olumsuz etkiliyor. Döviz büroları ise kendilerini korumak zorunda olduklarını, son dönemde sahte para riskinin olağanüstü arttığını belirtiyor. Ancak uzmanlara göre çözüm, banknot güvenlik denetimlerinin artırılması, bilgilendirme çalışmalarının güçlendirilmesi ve düzenleyici kurumların sahte para ile mücadelede güncel bir yol haritası yayımlaması olabilir. Kapalıçarşı’da uzun yıllardır ticaret yapan bir esnaf, “Turist geliyor, cebinde 50 dolar ama biz alamıyoruz. Hâlâ çaresiziz. Bu banknotu kabul etmedikleri zaman hem satış kaybımız oluyor hem müşteri memnuniyeti düşüyor” derken başka bir esnaf ise “Geçen sefer para sayma makinelerimizi yeniledik, bankalar kontrol arttırdı, umut ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, yeniden eski günlere dönmüşüz gibi" diye konuştu.