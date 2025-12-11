  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Piyasada sahte dolar şoku: 50 ve 100’lükleri kimse almıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Piyasada sahte dolar şoku: 50 ve 100’lükleri kimse almıyor

Türkiye’de geçen yıl büyük tartışma yaratan sahte dolar paniği yeniden gündemde. Bazı döviz büroları ile ATM’lerin 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemesi, esnaf ve vatandaşlarda belirsizliğe yol açıyor.

#1
Foto - Piyasada sahte dolar şoku: 50 ve 100’lükleri kimse almıyor

Türkiye'de bazı döviz büroları ve ATM'lerin 50 dolar ve eski basım 100 doları kabul etmediği ortaya çıktı. Buna gerekçe olarak sahte dolarların artması gösterilirken bir esnafın söylediği "Geçen sefer para sayma makinelerimizi yeniledik, bankalar kontrol arttırdı, umut ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, yeniden eski günlere dönmüşüz gibi" sözleri yaşananları gösteriyor. 2024 yılında yine sahte dolar krizi yaşanmış ve bir süre 50-100 dolarlar kabul edilmemişti.

#2
Foto - Piyasada sahte dolar şoku: 50 ve 100’lükleri kimse almıyor

Son aylarda döviz bürolarında ve ATM’lerde 50 dolarlık banknotlar ile bazı eski basım 100 dolarlık banknotların kabul edilmediği yönünde şikayetler artarken, esnaf bu durumun hem turiste hem de yerli vatandaşa zorluk çıkardığını belirtiyor. Kapalıçarşı’daki kaynakların doğruladığı bilgiye göre, piyasada son bir yılda ciddi miktarda sahte 50 ve 100 dolar tespit edildiği için bazı döviz büroları bu banknotları ya tamamen almıyor ya da 2-3 lira düşük kurdan kabul ediyor. Döviz bozan vatandaşlar ise bu uygulama nedeniyle ciddi bir maddi kayba uğradıklarını ifade ediyor. Turistik noktalarda esnaf, turistlerin ödeme yapmakta zorlandığını, çoğu kişinin kabul edilmeyen dolar nedeniyle mağdur olduğunu anlatıyor.

#3
Foto - Piyasada sahte dolar şoku: 50 ve 100’lükleri kimse almıyor

Bu belirsizliğin hem alışverişi yavaşlattığını hem de perakende sektöründe güvensizlik oluşturduğunu vurgulayan işletme sahipleri, konunun resmî kurumlar tarafından netleştirilmesini talep ediyor. Esnafa göre, özellikle turizm sezonunda yaşanan bu sorun Türkiye’nin ticari imajını da olumsuz etkiliyor. Döviz büroları ise kendilerini korumak zorunda olduklarını, son dönemde sahte para riskinin olağanüstü arttığını belirtiyor. Ancak uzmanlara göre çözüm, banknot güvenlik denetimlerinin artırılması, bilgilendirme çalışmalarının güçlendirilmesi ve düzenleyici kurumların sahte para ile mücadelede güncel bir yol haritası yayımlaması olabilir. Kapalıçarşı’da uzun yıllardır ticaret yapan bir esnaf, “Turist geliyor, cebinde 50 dolar ama biz alamıyoruz. Hâlâ çaresiziz. Bu banknotu kabul etmedikleri zaman hem satış kaybımız oluyor hem müşteri memnuniyeti düşüyor” derken başka bir esnaf ise “Geçen sefer para sayma makinelerimizi yeniledik, bankalar kontrol arttırdı, umut ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, yeniden eski günlere dönmüşüz gibi" diye konuştu.

#4
Foto - Piyasada sahte dolar şoku: 50 ve 100’lükleri kimse almıyor

Geçen sene de piyasada benzer bir durum yaşanmıştı. O dönemde birçok döviz bürosu para sayma makinelerini yenilemiş, bankalar ise sahte para riskine karşı ilave güvenlik tedbirleri uygulamaya başlamıştı. Ancak bu tedbirler uzun süreli koruma sağlayamadı; piyasada dolaşıma sokulan sahte 50 ve 100 dolar banknotlarının sayısı yeniden artınca, bazı bürolar bu banknotları kabul etmeme ya da düşük kurdan alış yapma yoluna gitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezhepçi rejime karşı yeni cephe: Sünni Beluç gruplar birleşti!
Dünya

Mezhepçi rejime karşı yeni cephe: Sünni Beluç gruplar birleşti!

İran’ın güneydoğusunda, Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Sünni Beluçların oluşturduğu Sistan-Belucistan bö..
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Dünya

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginlik bir kez daha silahlı çatışmaya döndü. Tayland, Kamboçya ile sınırdaki çatışmaların dördüncü gününü ..
Eski Adalet Bakanı "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı
Dünya

Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

Afrika ülkesi Nijerya “yolsuzluk" iddialarıyla çalkanıyor. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar..
Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava durumunun değişeceğini duyurarak toplam 47 kenti uyardı. Yurdun 42 ilinde sağanak ..
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...
Gündem

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalındaki yayında sağ görüşlü vatandaşları hedef alan sert ifadeler kullanarak sağcılığı “suç” ve “ahlaksı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23