Gündem Enver Aysever gözaltına alındı!
Gündem

Enver Aysever gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Enver Aysever gözaltına alındı!

Gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nun babasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede kullandığı “Sağcılık bir ahlaksızlıktır” ifadeleri sonrası akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aysever’in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Sözleri büyük tepki çekerken, Aysever'in hedef aldığı kesim “Ahlaksızlık suçlamasını asla kabul etmiyoruz” diyerek sert karşılık verdi.

Gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nun babasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede kullandığı “Sağcılık bir ahlaksızlıktır” ifadeleri sonrası akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aysever’in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Sözleri büyük tepki çekerken, Aysever'in hedef aldığı kesim “Ahlaksızlık suçlamasını asla kabul etmiyoruz” diyerek sert karşılık verdi.

 

YAYINDAKİ SÖZLERİ: SAĞCILIK AHLAKSIZLIKTIR

YouTube kanalında yaptığı yayında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanan babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü’ye verdiği röportajı yorumlayan Aysever, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sağcılık bir ahlaksızlıktır. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın.”

Bu sözler hem sosyal medyada hem de siyasi çevrelerde büyük tepki topladı.

 

GÖZALTINA ALINDI: SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Aysever’in hakaret içerikli sözlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, gazeteciyi dün akşam saatlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri gece boyunca sürdü.

Gazeteci Enver Aysever’in bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

 

AYSEVER’İN HEDEF ALDIĞI AÇIKLAMA: “ÜLKEMİZE KOMÜNİZM GELMESİN DİYE MÜCADELE ETTİM”

Aysever’in çıkışına neden olan sözler, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun röportajındaki şu ifadelerdi:

“Ülkemize komünizm gelmesin diye yıllarca mücadele ettim.”

Aysever’in bu açıklamayı hedef alarak sağ kesimi topyekûn “ahlaksız” ilan etmesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

