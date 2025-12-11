  • İSTANBUL
Gündem

22 yıl önce Irak'ın altınlarını çalıyorlardı! Şimdi Venezuela'nın petrol tankerlerine çöktüler ABD o görüntüleri yayınladı

Yıllar önce Irak'ta milyonlarca insanı öldürerek Iraklıların altınlarını çalan ABD, aynı strateji ile Venezuela'nın petrolüne çökmeye başladı. ABD, petrolüyle ün salmış Venezuela'nın İran'dan petrol taşıdığını iddia ederek gemilerine el koydu.22 yıldır aynı bahane ile haydutluk yapan ABD operasyonun görüntülerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine el konulduğunu doğrulamasının ardından, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den konuyla ilgili açıklama geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Bondi, ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve ABD Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle, yaptırımlara rağmen Venezuela ve İran’dan petrol taşımak için kullanılan bir ham petrol tankerine el konulduğunu söyledi. El konulan tankerin yabancı terör örgütlerini destekleyen yasadışı petrol nakliye ağında yer aldığı için yıllardır ABD tarafından yaptırımlara tabi tutulduğunu hatırlatan Bondi, "Venezuela açıklarında gerçekleştirilen bu el koyma işlemi güvenli ve emniyetli bir şekilde tamamlandı. Yaptırım uygulanan petrolün nakliyesini önlemek için İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

 

 

"Kanunları çiğneyenleri bulamayacağımız yer yok"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise, yaptırımlara rağmen yabancı terörist örgütleri desteklemek amacıyla Venezuela ve İran’dan petrol taşıyan bir ham petrol tankerine el konulduğunu belirterek, "Ülkemize yönelik tehdit oluşturan veya kanunları çiğneyenleri karada veya denizde bulamayacağımız hiçbir yer yok" açıklamasında bulundu. FBI Direktörü Kash Patel de, el konulan tankerin yabancı terörist örgütleri destekleyen yasadışı bir nakliye ağının parçası olduğunu yineleyerek, operasyona katkı sağlayan tüm ABD güvenlik birimlerine teşekkür etti.

