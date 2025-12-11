İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu ile ilgili Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları " Önümüzdeki günler, Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece çalkantılı geçecek gibi görünüyor. Parti içinde uzun süredir biriken gerilimler artık görünür bir kırılma eşiğine dayanmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu, istinafta görülen butlan davasının sonucunu kritik bir dönemeç olarak görüyor. Eğer bu süreçten beklediği siyasi zemini elde edemezse, Yedek parti SHP’nin başına geçecek. Bu yapının yanında, birlikte hareket edecek bir grup milletvekilinin de hazır beklediği konuşuluyor. Hatta şartlar oluşursa Meclis’te yeni bir grup kurmaları bile şaşırtıcı olmayacak” sözleriyle duyurmuştu.

Sayan, yapılan anketlere göre muhalefet adayları arasında en çok oyu alan kişi olmasına rağmen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ismini bir türlü zikretmemesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da merkez sağ parti kurma hazırlıklarına başladığını söylemişti.

25 MİLLETVEKİLİ HAZIRDA BEKLİYOR

Ankara kulislerinden konuşulanlar Sayan’ın ‘Kılıçdaroğlu dönüyor’ iddiasını güçlendirdi.

Ankara’nın gündemine oturan iddialara göre CHP'nin kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda partinin başına geçmesi beklenen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu beklentisi olmadığı takdirde yeni parti kuracağı konuşuluyor. CHP içerisindeki muhalif milletvekillerinin 39. Olağan Kurultay'ın ardından Kılıçdaroğlu'na "Yeni parti kuralım" şeklindeki baskıları artırdığı, en az 25 milletvekilinin partiden istifa ederek Kılıçdaroğlu’na katılacağı iddia ediliyor.