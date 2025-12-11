Tufanbeyli masalsı bir görünüme büründü

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Adana Tufanbeyli’de ortaya çıkan manzara, bölgeye hakim yüksek noktalardan bakıldığında adeta başka bir dünyayı andırdı.

Dronla görüntülendi

İlçe sabah saatlerinde dron ile kaydedilen görüntülerle adeta masalsı bir manzaraya büründü. İlçe merkezi, vadiyi kaplayan yoğun sis tabakasının arasında görünürken yüksek dağlar bulutların üzerinde tüm ihtişamıyla yükseldi. Sis denizinin ortasında saklı bir şehir gibi görünen Tufanbeyli, kartpostallık görüntüleriyle izleyenleri hayran bıraktı. Özellikle dağların eteklerinden yukarı doğru yükselen bulutlar, ilçeyi adeta doğa harikası bir tabloya dönüştürdü.

Gökyüzünün masmavi olduğu bu berrak havada sisle kaplı vadi arasındaki kontrast, Tufanbeyli'nin kış aylarında ortaya çıkan eşsiz atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.