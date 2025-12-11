  • İSTANBUL
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

Çin - Rusya Hava Devriyesi kriz çıkarttı: Japonya'dan ve Güney Kore'den tepki geldi! Tansiyon düşmüyor

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Hong Kong faciası sonrası yangın güvenliği uyarısı: İlişkin söylentileri tartışmaya neden oldu!

Togg'dan 5 büyükşehirde bayilik

"Açım" Diyenlere Kapak Olacak Görüntüler: AVM'ler Tıklım Tıklım, Yemek Kuyrukları Uzuyor! Türkiye'de Boş Masa Krizi!

Türkiye hamlesi! İstanbul zirvede: 45 ilde ihracat artışı

İsrail zindanları buzhaneye döndü! Filistinli esirlere “’soğukta ölüm’ işkencesi
Dünya İran yine sallamış! F-35 hikayesi yalan oldu
İran yine sallamış! F-35 hikayesi yalan oldu

İran yine sallamış! F-35 hikayesi yalan oldu

İsrail ile yaşanan gerilimlerde sahada beklenen etkiyi gösteremeyip medya üzerinden "destan" yazmaya alışık olan Tahran yönetimi, kendi propagandasını bizzat yalanladı. "F-35 vurduk" iddiasının asılsız olduğu, devlet televizyonunun en tepesindeki isim tarafından itiraf edildi.

İsrail ile yaşanan gerilimlerde sahada beklenen etkiyi gösteremeyip medya üzerinden "destan" yazmaya alışık olan Tahran yönetimi, kendi propagandasını bizzat yalanladı. "F-35 vurduk" iddiasının asılsız olduğu, devlet televizyonunun en tepesindeki isim tarafından itiraf edildi.

Haziran ayında dünya gündemini meşgul eden "12 Gün Savaşı" sürecinde, İran kaynakları İsrail'e ait savaş uçağı olan F-35'leri düşürdüklerini iddia ederek kafa ütülemişti. Ancak aradan geçen aylar, bu iddiaların "Acem masalı"ndan öteye gitmediğini ortaya koydu. İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), o günlerde "zafer" naralarıyla sunduğu haberlerin gerçeği yansıtmadığını resmen duyurdu.

 

Suçu askere attılar: "Bize ne verdilerse onu okuduk"

İtiraf, bizzat IRIB Genel Müdürü Peyman Cebeli'den geldi. Tahran'da düzenlenen "Öğrenci Günü" etkinliğinde konuşan Cebeli, devlet televizyonunun o dönemde askeri kaynakların "yanıltıcı" yönlendirmesine maruz kaldığını savundu. Cebeli, F-35'lerin vurulduğuna dair haberlerin askeri kanattan gelen verilerle hazırlandığını ancak daha sonra bu bilgilerin tamamen hatalı olduğunun anlaşıldığını belirtti.

 

Güvenilirlik yerle bir

Kurumun o kaotik süreçte bağımsız bir doğrulama mekanizması işletemediğini itiraf eden Cebeli, durumu şu sözlerle özetledi:

"O günlerde bilgi akışı bizim kontrolümüzde değildi. Başka kurumların (askeri kanat) inisiyatifindeydi. Bizim gelen bilgiyi teyit etme şansımız yoktu, önümüze geleni yayınlamak durumunda kaldık."

Bu fiyaskonun kurumun güvenilirliğine onarılması güç bir hasar verdiğini ve itibar kaybına sebep olduğunu kabul eden Cebeli, İran medyasına yönelik eleştirilerin haklılığını teslim etti. Rejim, bundan sonra "doğrulama süreçlerini güçlendireceğini" vaat etse de, devlet televizyonunun bir haber kaynağından ziyade, doğruluğu sorgulanmamış metinleri okuyan bir propaganda hoparlörü olduğu gerçeği bir kez daha tescillenmiş oldu.

1
