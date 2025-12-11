  • İSTANBUL
Dünya Medrese çocuklarının bulduğu cisim infilak etti!
Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir medresede çocukların getirdiği havan topu mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 16 çocuk yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir medresede çocukların getirdiği havan topu mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 16 çocuk yaralandı.

Polis kaynaklarının bugün yaptığı açıklamaya göre, olay pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Vaziristan bölgesindeki bir medresede meydana geldi.

Yerel medyaya göre bazı öğrenciler, medrese dışında buldukları bir havan topu mermisini oyuncak sanarak içeri getirdiler.

Yetkililerin açıklamasına göre, cihaz çocukların oyun oynadığı sırada patladı ve olay yerinde iki çocuk hayatını kaybetti, 16 çocuk da yaralandı.

Kaynaklar, yaralanan öğrencilerin tedavi için yakındaki bir hastaneye götürüldüğünü de ekledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

