Süper Lig ve 1.Lig yayın ihalesi sürecinde sona yaklaşıldı. Futbolseverler ise gelecek sezondan itibaren hangi kanalın maçları yayımlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig maçlarını hangi kanal verecek 2022-2023

Süper Lig yayın ihalesi kim kazandı? Süper Lig yayın ihalesi kim ne kadar teklif verdi?

Süper Lig ve 1.lig maçlarının yayın ihalesi için başvurular ocak ayında başladı. Süreç 14 Şubat'ta sona erdi. TFF’ye yayın ihalesi içi 15 başvurunun yapıldığı açıklandı. Futbolseverler ise ihale sonucunun ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Yayın ihalesi için 14 esas teklifin bir de alternatif teklifin yapıldığı öğrenildi. Kanallar hakkında ise bilgi paylaşılmadı. Yapılan teklifler beklentinin altında olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu tekliflerin revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü 17.00'ye kadar süre vermişti.

İhale komisyonu 21 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de toplandı. Yapılan teklifler noter huzurunda açılmaya başlandı. Bugün ihaleyi kimin kazandığına ilişkin bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

Öte yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir, tekliflerin beklenenin altında olduğunu ifade etmiş ve Süper Lig TV açıklamasında bulunmuştu. Özdemir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var” ifadelerini kullandı.