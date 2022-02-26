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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig puan haftanın sonuçları 26.02.2022
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig puan haftanın sonuçları 26.02.2022

27.hafta puan durumu | Süper Lig'de 27.hafta maçları 25 Şubat Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler cumartesi akşamı oynanan maçların ardından oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Süper Lig 27.hafta sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-02-26 21:17:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig puan haftanın sonuçları 26.02.2022

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise 27.haftada alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig puan haftanın sonuçları 26.02.2022

Adana Demirspor-Antalyaspor: 0-0

Trabzonspor-Kayserispor: 3-2

Başakşehir-Fatih Karagümrük: 1-2

Sivasspor-Beşiktaş: 2-3

27 Şubat Pazar

13.30 Altay-Gaziantep FK

13.30 Giresunspor-Göztepe

16.00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor

16.00 Alanyaspor-Konyaspor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

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