Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig puan haftanın sonuçları 26.02.2022
27.hafta puan durumu | Süper Lig'de 27.hafta maçları 25 Şubat Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler cumartesi akşamı oynanan maçların ardından oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Süper Lig 27.hafta sonuçları:
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise 27.haftada alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig puan haftanın sonuçları 26.02.2022
Adana Demirspor-Antalyaspor: 0-0
Trabzonspor-Kayserispor: 3-2
Başakşehir-Fatih Karagümrük: 1-2
Sivasspor-Beşiktaş: 2-3
27 Şubat Pazar
13.30 Altay-Gaziantep FK
13.30 Giresunspor-Göztepe
16.00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor
16.00 Alanyaspor-Konyaspor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor
28 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe