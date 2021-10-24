  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın alacakları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Savaş çıkacak!

Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme... İmzalar atıldı

Cezaevindeki adamın tabancası mı olur? 28 Şubatçı eski Korgeneral'in oğlundan 'silah' ajitasyonu!

Ekşi Sözlük'te büyük alçaklık! Cami olarak işe yaramıyor, Ayasofya'yı satalım

Merkel ilk kez açıkladı! Emeklilik sonrası ne yapacak?

Muhaliflerin "siyasi suikast olacak" söyleminden sonra İsrail harekete geçti! MİT operasyonuna dair kritik detay

Başkan Erdoğan bu yıl 3'üncü kez gidecek

Konser alanı değil boks ringi! Serdar Ortaç neye uğradığını şaşırdı

Alev Coşkun’a "yalıyor ve yalatıyor" diyerek giydirdi: Kemalistleri Magnum'la uyutuyorlar

Suriye’de neler oluyor? İsrail’den flaş Rusya açıklaması
Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Fenerbahçe puan durumu
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Fenerbahçe puan durumu

Süper Lig puan | Süper Lig’de 10. Hafta pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçıyla noktalanacak. Futbolseverler 10.haftada alınan sonuçları ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 21:39:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Fenerbahçe puan durumu

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı. Alınan bu sonucun ardından pek çok kişi Süper Lig puan durumun araştırmaya başladı. İşte, Süper Lig puan durumu…

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Fenerbahçe puan durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Savaş çıkacak!
Ekonomi

Altın alacakları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Savaş çıkacak!

Önceki günlerde ABD-Çin arasında büyük bir altın savaşının başladığının altını çizen Dr. Ramazan Kurtoğlu bu kez Türkiye'yi yakından ilgilen..
Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı bekleniyor
Dünya

Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı bekleniyor

Türkiye'deki hac ve umre organizasyonu yapan şirketler, Suudi Arabistan'ın yeni kararını merakla bekliyor.
Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü
Dünya

Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü

Hollanda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Tesla’nın yakından korunan sürüş verilerinin şifresinin çözüldüğü bildirildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay