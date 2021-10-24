Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Fenerbahçe puan durumu
Süper Lig puan | Süper Lig’de 10. Hafta pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçıyla noktalanacak. Futbolseverler 10.haftada alınan sonuçları ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı. Alınan bu sonucun ardından pek çok kişi Süper Lig puan durumun araştırmaya başladı. İşte, Süper Lig puan durumu…
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Fenerbahçe puan durumu