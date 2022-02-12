Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 25.hafta sonuçları
Süper Lig 13.hafta maçları| Süper Lig’in 25.haftası cuma akşamı oynanan Altay-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler 12 Şubat Cumartesi günü oynanan maçları ve sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 13 Şubat Pazar günü hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig’de 25.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve günün programını araştırıyor.
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 25.hafta sonuçları
Altay-Çaykur Rizespor: 0-0
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0
GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş