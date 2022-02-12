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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 25.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 25.hafta sonuçları

Süper Lig 13.hafta maçları| Süper Lig’in 25.haftası cuma akşamı oynanan Altay-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler 12 Şubat Cumartesi günü oynanan maçları ve sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 13 Şubat Pazar günü hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-02-12 22:00:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 25.hafta sonuçları

Süper Lig’de 25.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve günün programını araştırıyor.

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 25.hafta sonuçları

Altay-Çaykur Rizespor:  0-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK:          2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe:   1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor:             1-1

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

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