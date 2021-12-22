Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 18.hafta sonuçları
Süper Lig puan | Süper Lig’de 18.hafta tüm heyecanıyla sürüyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak ediyor. Peki, Süper Lig 19.haftma maçları başladı mı?
Süper Lig’de 18.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırıyor.
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 18.hafta sonuçları
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: 3-1
Altay-Trabzonspor: 1-2
Adana Demirspor-Galatasaray:2-0
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor:1-1
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-3
Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-1
23 Aralık Perşembe
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor
20.00 Beşiktaş-Göztepe
19.hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş