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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 18.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 18.hafta sonuçları

Süper Lig puan | Süper Lig’de 18.hafta tüm heyecanıyla sürüyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak ediyor. Peki, Süper Lig 19.haftma maçları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 22:31:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 18.hafta sonuçları

Süper Lig’de 18.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırıyor.

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 18.hafta sonuçları

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa:     1-1

Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor:   3-1

Altay-Trabzonspor:         1-2

Adana Demirspor-Galatasaray:2-0

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor:1-1

Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor:      1-3

Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor:          2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe:             1-1

23 Aralık Perşembe

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor

20.00 Beşiktaş-Göztepe

19.hafta

25 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Altay

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

16.00 Göztepe-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

27 Aralık Pazartesi

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

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