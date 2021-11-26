Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 14.hafta sonuçları ve puan durumu
Süper Lig puan | Süper Lig’de 14.hafta 26 Kasım Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? Süper Lig cumartesi günü programı
Süper Lig’de heyecan 14.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, cumartesi günü hangi maçlar var?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 14.hafta sonuçları ve puan durumu
Adana Demirspor-Kasımpaşa: 0-0
Medipol Başakşehir-Altay: 0-0
27 Kasım Cumartesi
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazartesi
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan