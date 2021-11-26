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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 14.hafta sonuçları ve puan durumu
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 14.hafta sonuçları ve puan durumu

Süper Lig puan | Süper Lig’de 14.hafta 26 Kasım Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? Süper Lig cumartesi günü programı

Yeniakit Publisher
2021-11-26 23:31:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 14.hafta sonuçları ve puan durumu

Süper Lig’de heyecan 14.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, cumartesi günü hangi maçlar var?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 14.hafta sonuçları ve puan durumu

Adana Demirspor-Kasımpaşa:   0-0

Medipol Başakşehir-Altay: 0-0

27 Kasım Cumartesi

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Başakşehir-Altay maç sonucu
Başakşehir-Altay maç sonucu

Spor

Başakşehir-Altay maç sonucu

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