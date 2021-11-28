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Spor Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları

Süper Lig’de 14.hafta heyecanı pazartesi akşamı oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçıyla noktalanacak. Futbolseverler 14.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 21:13:00 -
Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları

Süper Lig’de 14.hafta Göztepe-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak. Peki, lider kim?

Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları

Adana Demirspor-Kasımpaşa:   0-0

Medipol Başakşehir-Altay: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor:     1-0

Beşiktaş-GZT Giresunspor:          0-4

Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor:        3-2

Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor:            0-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor:             4-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray:        0-0

29 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe-Fenerbahçe       

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