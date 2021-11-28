Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları
Süper Lig’de 14.hafta heyecanı pazartesi akşamı oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçıyla noktalanacak. Futbolseverler 14.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 14.hafta Göztepe-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak. Peki, lider kim?
Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları
Adana Demirspor-Kasımpaşa: 0-0
Medipol Başakşehir-Altay: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0
Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4
Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-0
29 Kasım Pazartesi
20.00 Göztepe-Fenerbahçe