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Spor Süper Lig puan durumu güncel
Spor

Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig gelecek haftanın programı | Süper Lig’de 26.hafta bu akşam oynanacak olan Göztepe-Galatasaray maçıyla noktalanacak. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını, oluşan puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 27.hafta maçları ne zaman? Süper Lig puan durumu 21 Şubat

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:40:00 -
Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var?

Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig 26.hafta sonuçları:

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 4-4

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor:             1-2

Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor :  2-1

Beşiktaş-Altay:1-0

Gaziantep FK-Adana Demirspor:              0-3

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor:           0-4

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor:         1-0

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor :2-0

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray

27. Hafta

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Demir Grup Sivasspor-

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

 

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

28. Hafta

4 Mart Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

7 Mart Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

29. Hafta

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor-Göztepe

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK

20.00 Galatasaray-Beşiktaş

30. Hafta

18 Mart Cuma:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

20 Mart Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor

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