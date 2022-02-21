Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig gelecek haftanın programı | Süper Lig’de 26.hafta bu akşam oynanacak olan Göztepe-Galatasaray maçıyla noktalanacak. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını, oluşan puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 27.hafta maçları ne zaman? Süper Lig puan durumu 21 Şubat
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var?
Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig 26.hafta sonuçları:
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 4-4
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor : 2-1
Beşiktaş-Altay:1-0
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 0-3
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4
VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor :2-0
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray
27. Hafta
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Demir Grup Sivasspor-
27 Şubat Pazar:
13.30 Altay-Gaziantep FK
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe
28. Hafta
4 Mart Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
7 Mart Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
29. Hafta
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor-Göztepe
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK
20.00 Galatasaray-Beşiktaş
30. Hafta
18 Mart Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
20 Mart Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor