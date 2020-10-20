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Spor Süper Lig puan durumu güncel
Spor

Süper Lig puan durumu güncel

Galatasaray’ın kaç puanı var? | Süper Lig’de 5. hafta sona erdi. 5. haftanın ardından futbolseverler güncel puan durumunu, alınan sonuçları ve bir sonraki hafta oynanacak maçları merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig maç özetleri nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:27:00 -
Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig puan durumu son | Süper Lig’de 5.haftaGalatasaray-Alanyaspor, Gençlerbirliği-Denizlispor maçlarıyla tamamlandı. Sporseverler alınan sonuçlar ve puan durumunu merak ediyor. İşte, detaylar.

Süper Lig'de 5. hafta sonuçları

Süper Lig'de 5. haftayı Beşiktaş bay geçti.

ÇAYKUR RİZESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ:5-3

HES KABLO KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR:       1-3

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-YENİ MALATYASPOR:     1-1

TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK:           0-2

ATAKAŞ HATAYSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR:    ERTELENDİ (Hatayspor kulübündeki futbolcularda koronavirüs tespit edildi. Ekip 14 gün karantinaya alındı)

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA:         1-1

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ:       1-1

GÖZTEPE-FENERBAHÇE:               2-3

GALATASARAY-AYTEMİZ ALANYASPOR:1-2

GENÇLERBİRLİĞİ-YUKATEL DENİZLİSPOR:             1-2

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 6. hafta programı

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