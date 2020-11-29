Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var?
Beşiktaş'ın kaç puanı var? | Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devem ediyor. Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Bu sonucun ardından futbolseverler puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var? Beşiktaş puan durumu
Süper Lig güncel puan | Süper Lig'de 10. hafta 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Sivasspor-Göztepe, Kayserispor-Karagümrük maçlarıyla noktalanacak. Pazar akşamı Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var?
Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe'nin kaç puanı var?