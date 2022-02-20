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Spor Süper Lig puan durumu 20 Şubat Pazar:
Spor

Süper Lig puan durumu 20 Şubat Pazar:

Süper Lig’de 26.hafta 21 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak olan Göztepe-Galatasaray maçıyla noktalanacak. 20 Şubat Pazar akşamı oynana maçların ardından futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 21:22:00 -
Süper Lig puan durumu 20 Şubat Pazar:

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Pek çok kişi 20 Şubat Pazar günü oynanan maçların sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu 20 Şubat Pazar:

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 4-4

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor:             1-2

Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor :  2-1

Beşiktaş-Altay:1-0

Gaziantep FK-Adana Demirspor:              0-3

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor:           0-4

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor:         1-0

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor :2-0

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray

27. Hafta

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

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