Süper Lig puan durumu 20 Şubat Pazar:
Süper Lig’de 26.hafta 21 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak olan Göztepe-Galatasaray maçıyla noktalanacak. 20 Şubat Pazar akşamı oynana maçların ardından futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Pek çok kişi 20 Şubat Pazar günü oynanan maçların sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu 20 Şubat Pazar:
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 4-4
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor : 2-1
Beşiktaş-Altay:1-0
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 0-3
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4
VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor :2-0
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray
27. Hafta
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
27 Şubat Pazar:
13.30 Altay-Gaziantep FK
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe