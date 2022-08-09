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Spor Süper Lig puan durumu 1.hafta | Güncel puan durumu
Spor

Süper Lig puan durumu 1.hafta | Güncel puan durumu

Süper Lig 2.hafta maçları | Süper Lig’de 1.hafta 5 Ağustos Cuma günü başladı. İlk hafta pazartesi gecesi oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-08-09 00:13:00 -
Süper Lig puan durumu 1.hafta | Güncel puan durumu

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. İlk haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumu ve 2.hafta maçları araştırılmaya başlandı.

Süper Lig puan durumu 1.hafta | Güncel puan durumu

1.hafta

İstanbulspor-Trabzonspor:         0-2

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK:     1-1

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4

Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa:              4-0

MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Ümraniyespor:      3-3

2.hafta

12 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor-Hatayspor

13 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor-İstanbulspor

21.45 Galatasaray-Giresunspor

14 Ağustos Pazar

19.15 Ümraniyespor-Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi

19.15 Konyaspor-Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe

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