Süper Lig puan durumu 1.hafta | Güncel puan durumu
Süper Lig 2.hafta maçları | Süper Lig’de 1.hafta 5 Ağustos Cuma günü başladı. İlk hafta pazartesi gecesi oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. İlk haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumu ve 2.hafta maçları araştırılmaya başlandı.
Süper Lig puan durumu 1.hafta | Güncel puan durumu
1.hafta
İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4
Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0
MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0
Fenerbahçe-Ümraniyespor: 3-3
2.hafta
12 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor-Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor-İstanbulspor
21.45 Galatasaray-Giresunspor
14 Ağustos Pazar
19.15 Ümraniyespor-Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi
19.15 Konyaspor-Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe