Süper Lig puan durumu 14.03.2022 | Süper Lig haftanın sonuçları güncel puan
Süper Lig’de 29.hafta heyecanı sona erdi. Futbolseverler ise oluşan puan durumunu, 30.hafta programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de gelecek hafta kimin maçı var? Süper Lig 30.hafta:
14 Mart Pazartesi akşamı oynanan maçlarla Süper Lig’de 29.hafta maçları tamamlandı. Peki, Süper Lig’de 30.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig puan durumu 14.03.2022 | Süper Lig haftanın sonuçları güncel puan
Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: 3-0
Altay-Yeni Malatyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-1
Trabzonspor-Göztepe: 4-2
Kayserispor-Konyaspor: 2-3
Adana Demirspor-Sivasspor: 3-2
Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5
Başakşeir-Antalyaspor:0-1
Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Süper Lig 30.hafta
18 Mart Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor
19 Mart Cumartesi
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
20 Mart Pazar
13.30 Fraport Tav Antalyaspor-GZT Giresunspor
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor