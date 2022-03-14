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Spor Süper Lig puan durumu 14.03.2022 | Süper Lig haftanın sonuçları güncel puan
Spor

Süper Lig puan durumu 14.03.2022 | Süper Lig haftanın sonuçları güncel puan

Süper Lig’de 29.hafta heyecanı sona erdi. Futbolseverler ise oluşan puan durumunu, 30.hafta programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de gelecek hafta kimin maçı var? Süper Lig 30.hafta:

Yeniakit Publisher
2022-03-14 22:25:00 -
Süper Lig puan durumu 14.03.2022 | Süper Lig haftanın sonuçları güncel puan

14 Mart Pazartesi akşamı oynanan maçlarla Süper Lig’de 29.hafta maçları tamamlandı. Peki, Süper Lig’de 30.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig puan durumu 14.03.2022 | Süper Lig haftanın sonuçları güncel puan

Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük:     3-0

Altay-Yeni Malatyaspor:               1-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor:       3-1

Trabzonspor-Göztepe:  4-2

Kayserispor-Konyaspor: 2-3

Adana Demirspor-Sivasspor: 3-2

Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5

Başakşeir-Antalyaspor:0-1

Giresunspor-Gaziantep FK:         2-1

Galatasaray-Beşiktaş:    2-1

Süper Lig 30.hafta

18 Mart Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor 

19 Mart Cumartesi

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

20 Mart Pazar

13.30 Fraport Tav Antalyaspor-GZT Giresunspor

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor

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