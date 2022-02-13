Süper Lig puan durumu 13 Şubat | Süper Lig 25.hafta sonuçları
Süper Lig puan 13.02.2022 | Süper Lig’de 25.hafta heyecanı 14 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak iki maçla tamamlanacak. Futbolseverler pazar akşamı oynanan maçların ardından oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları araştırıyor. Peki, Süper Lig lider farkı kaç puana çıkarttı?
Futbolseverler 25.hafta sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 25.hafta kalan maçlar hangileri?
Süper Lig puan durumu 13 Şubat | Süper Lig 25.hafta sonuçları
Altay-Çaykur Rizespor: 0-0
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0
GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor:2-1
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş