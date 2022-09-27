Süper Lig maçları hangi gün? Süper Lig 8.hafta maçları ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi sebebiyle liglere verilen milli ara sona erdi. Futbolseverler bu sebeple 8.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de maçlar hangi gün başlayacak? Süper Lig cumartesi günü maç var mı?
Futbolseverler bu hafta Süper Lig’de hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig’de 8.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig maçları hangi gün? Süper Lig 8.hafta maçları ne zaman?
1 Ekim Cumartesi
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep Fk
17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir Fk
17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray
2 Ekim Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor-Bıtexen Giresunspor
14.30 Demir Grup Sivasspor- Atakaş Hatayspor
17.00 Arabam.Com Konyaspor-Hangikredi Ümraniyespor
20.00 Beşiktaşfenerbahçe
3 Ekim Pazartesi
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Haftayı bay geçen takım: FRAPORT TAV ANTALYASPOR