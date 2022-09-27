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Spor Süper Lig maçları hangi gün? Süper Lig 8.hafta maçları ne zaman?
Spor

Süper Lig maçları hangi gün? Süper Lig 8.hafta maçları ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle liglere verilen milli ara sona erdi. Futbolseverler bu sebeple 8.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de maçlar hangi gün başlayacak? Süper Lig cumartesi günü maç var mı?

Yeniakit Publisher
2022-09-27 21:43:00 -
Süper Lig maçları hangi gün? Süper Lig 8.hafta maçları ne zaman?

Futbolseverler bu hafta Süper Lig’de hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig’de 8.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig maçları hangi gün? Süper Lig 8.hafta maçları ne zaman?

1 Ekim Cumartesi

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep Fk

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir Fk

17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray

2 Ekim Pazar

14.30 Corendon Alanyaspor-Bıtexen Giresunspor

14.30 Demir Grup Sivasspor-              Atakaş Hatayspor

17.00 Arabam.Com Konyaspor-Hangikredi Ümraniyespor   

20.00 Beşiktaşfenerbahçe

3 Ekim Pazartesi

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-İstanbulspor

Haftayı bay geçen takım: FRAPORT TAV ANTALYASPOR

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