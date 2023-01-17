Süper Lig Lideri, Kupa'da da farklı.. Çeyrek finale çıktı...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Süper Lig Lideri Galatasaray Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yükseltti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.
16. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Mertens’in kullandığı serbest vuruşta, Nelsson’ın uçarak kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
38. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Berkan Kutlu’nun rakipten kapıp verdiği pasta, sol çaprazda topla buluşan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
67. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa vuran Cavaleiro, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.
Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve mücadeleyi 2-1 üstün tamamlayan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.