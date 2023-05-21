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Spor Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4
Spor

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4

Yeniakit Publisher
2023-05-21 08:53:00 -
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4

Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’a 4-0 mağlup oldu.

Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Cardoso’nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Mane’nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
65. dakikada kaleci Cenk’in uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kazanan Doumbia, sol kanattan ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi. Koulouris meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-3
80. dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mensah’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Runarsson’da kaldı.
84. dakikada Karimi’nin ortasında topa yükselen İlhan’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
90+3. dakikada Pereira'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Balkovec'in, ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Yasin Kol xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Yukatel Kayserispor: Cenk x, Ramazan x (İlhan dk. 79 x), Hosseini xx (Karimi dk. 46 x), Kolovetsios x, Attamah x, Uzodimma x, Emrah x, Cardoso x (Baran dk. 84 ?), Kemen x (Mensah dk. 46 x), Mane x (Gavranovic dk. 69 x), Thiam xx
Yedekler: Bilal, Ethem, Muhammed, Arif, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Alanyaspor: Runarsson xx, Candeias xx (Pereira dk. 69 x), Furkan xx, Feddal xx, Yusuf xx, Fer xx, Fatih xx, Doumbia xx, Efecan xx, Oğuz xx (Balkovec dk. 83 xx), Erencan xxx (Koulouris dk. 56 xx)
Yedekler: Yusuf, Ahmet, Ümit, Eduardo, Cavaleiro, Çağan, Lusamba
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Erencan (dk. 8 ve 16), Koulouris (dk. 65), Balkovec (dk. 90+3) (Corendon Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Candeias, Runarsson (Corendon Alanyaspor)

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