Süper Lig hakemi ile ilgili bomba iddia!

Eski hakem Erman Toroğlu'ndan ligde geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'la ilgili şok bir iddia geldi.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Malatayaspor-Alanyaspor karşılaşmasını Alanyaspor 6-2'lik skorla kazanmştı. Erman Toroğlu Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında, maçın hakemi Yasin Kol ve Malatya malzemecisi arasında yaşanan diyalog ve olayı kaleme aldı. İşte o yazı...

"İŞTE TÜRKİYE'DEKİ HAKEM KALİTESİ"

"Türkiye'de her taşın altından hakemler çıkıyor. Şimdi size yazacağım olayda küçük dilinizi yutabilirsiniz. İşte Türkiye'deki hakem kalitesi. Geçen hafta oynanan Malatya-Alanya maçının hakemi Yasin Kol'du. Yardımcı hakemler Mehmet Kısal, Yusuf Bozdağan, dördüncü hakem Burak Pakkan… Maç half time oluyor.

İLK YARI TOPUNU SOYUNMA ODASINA GÖTÜRÜYOR

Hakem Yasin Kol maçın topunu alarak soyunma odasına gidiyor. O top soyunma odasında kalıyor. İkinci yarı başka bir topla maça başlıyor, o topu da alıp soyunma odasına gidiyor.

"TOPUN HAVASINI İNDİRİP ÇANTASINA KOYUYOR"

Malatya malzemecisi geliyor, "Hocam topları rica edeyim mi?" diyor. "Hayır vermem" karşılığını alıyor. Malzemeci, "Hocam bunlar bana zimmetli. İdareciler benden hesap sorar. Hiç olmazsa birini verin. Ben diğeri için onları ikna edebilirim" sözlerini sarf ediyor ve topun birini kurtarıyor.

Hakem Kol çantasından çıkardığı sibop aletiyle topun havasını indirip, çantasına koyuyor ve Alanyaspor'un malzemecisini çağırıyor. Gelen malzemeciye diyor ki, "Efecan ile sahada konuştum. Bana formasını gönderecek. Bir tane daha yanına koyacak." Malzemeci daha sonra iki formayı getiriyor.

"SİZ DE TOP İSTEYİN"

Yasin Kol, yardımcılarına da "Siz de isteyin, top isteyin" diyor ama onların cevabı, "Bize yakışmaz" oluyor. Türk futbolundaki rezilliği ve hakem kalitesini düşünebiliyor musunuz? Bunlar Türkiye liginde maç yönetiyorlar.

Yahu kardeşim final maçı yönetirsin veya senin son maçındır, eğer futbolculardan da arta kalırsa o topu alırsın. Onun haricinde bu işi yapmanın amacı nedir anlamak mümkün değil. Milyarlarca dolarlık bir alemde düdük çalıp maç idare ediyorlar. Herhalde bu yazıdan sonra Futbol Federasyonu gerekli araştırmayı yapıp, kamuoyuna açıklamada bulunur.

YASİN KOL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ BÖLGE HAKEMİ?

Yasin Kol Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır. 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir. Yasin Kol'un doğrum tarihi tam olarak bilinmemektedir.